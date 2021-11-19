لفقدان الوزن.. 6 نصائح سهلة لجعل التمارين أكثر فعالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فهناك مجموعة من الأشياء التي يجب عليك إتقانها أولاً، التدريبات والوجبات الغذائية هي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

وفي حين أن التمرين هو أفضل طريقة لتحقيق الأهداف المرجوة والبقاء بحالة صحية جيدة، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل التدريبات أفضل وأكثر فعالية، وفقا لموقع indiatimes.

ضع خطة

سواء كنت جديدًا في تجربة التمرينات أو كنت تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، تأكد من أن لديك خطة، إن القيام بكل شيء بدون خطة مناسبة لن يجعلك أقل كفاءة فحسب، بل سيضيع أيضًا قدرًا هائلاً من وقتك، ركز على ما تريد القيام به، والمنطقة التي ترغب في استهدافها والبدء في تحقيق هدفك النهائي في إنقاص الوزن.

تخلص من كل مصادر التشتيت حتى الهاتف

أول شيء يجب عليك فعله أثناء ممارسة التمرين هو التخلص من جميع أشكال التشتيت، بما يعني تحديد هاتفك في وضع الطيران أو إيقاف تشغيل أفكارك السلبية، من أجل تحسين أدائك.

استمع إلى بعض موسيقى التمارين القوية والرائعة

أفضل طريقة لتحفيزك على التدريبات هي الاستماع إلى بعض الموسيقى القوية، وهو شيء يبقيك نشطا ويساعدك على الاسترخاء، إذا ركزت فقط على ممارسة الرياضة وابتعدت عن كل المتعة التي يمكنك الاستمتاع بها، فقد تشعر بالملل وتفقد الاهتمام بما تفعله.

تمدد قبل أن تبدأ التمارين

قبل أن تبدأ تمارينك، تذكر أن تتمدد، يساعد التمدد عضلاتك على الإحماء للتمارين التي ستتبعها، يوصي الخبراء باللجوء إلى تمارين الإطالة الديناميكية من خلال تمديدات مختلفة، مما يبقيك في حالة نشاط، ويرفع درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب، وهذا بدوره يساعد على تحسين المرونة، مما يسمح لك بجني أقصى قدر من الفوائد من كل تمرين.

خصص وقتًا للراحة

سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن تخصيص وقتا للراحة أمرا مهما، بدونها ستشعر بالإرهاق.

يمكن أن تجعلك قلة الراحة أكثر عرضة للإصابة، أيضًا، قد يؤثر التدريب المستمر أيضًا على صحتك، مثل أي شيء آخر، يحتاج جسمك أيضًا إلى وقت للتكيف مع بعض التغييرات ويحتاج إلى بعض الوقت للتعافي.

قم بالتحول إلى التمارين المركبة

إذا كنت تريد رؤية بعض النتائج الفعالة، فعليك اللجوء إلى الحركات المركبة والتمارين التي تستهدف وتشرك مجموعات عضلية متعددة بدلاً من مجموعة واحدة فقط، هذا يساعدك على تحقيق المزيد في وقت أقل.

لا تزيد التمارين المركبة من كتلة العضلات الكلية فحسب، بل تساعدك أيضًا على حرق الحد الأقصى من السعرات الحرارية، وهو أمر رائع لفقدان الوزن.