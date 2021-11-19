الامارات | سائق مفقود في الصحراء: الحين جيالي الفزعة.."صار لي يومين ما شربت"(فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق مفقود في الصحراء: الحين جيالي الفزعة.."صار لي يومين ما شربت"(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وثق مقطع فيديو نشره سائق سوداني بالسعودية قبل إنقاذه بعد أن علقت شاحنته في الرمال بالصحراء لمدة يومين، أعلن من خلاله أن سيارات فرق الإنقاذ في طريقها لمساعدته معبراً عن سعادته الشديدة بذلك.

وقال السائق في الفيديو: "سلام عليكم أبشركم بالخير الحين جيالي الفزعة والحمد لله ربي استجاب لي والله العظيم وكلمت واحد قال لي ابشر بالخير جايلك سبع سيارات الفزعة وهي الفزعة".

وتابع: "غصب عني شوفوا البر والخلى اللي أنا فيه ليا يومين ما أكلت ولا شربت والحمد لله الفزعة جاية الله أكبر إن شاء الله، والله السعوديين ما قصروا والله ما يعرفوني اتصلت اتصال عشوائي خبط معايا واحد فيهم ابن حلال الله يديه العافية، وزي ما أنتم شايفين السيارة مغرزة ولا حول ولا قوة".

واستكمل: “بعد شوي بوافيكم بالأخبار الطيبة.. أمة محمد في خير يا رب لك الحمد والشكر” حسب صحيفة المرصد.

وكان قد أظهر الفيديو الأول الذي نشره السائق السوداني وهو يرصد لحظة توافد مركبات فرق الإنقاذ والمواطنين عليه، سعادته الشديدة عند مشاهدته سيارات فرق الإنقاذ لمساعدته، ليصرخ بصوته عالياً: “مرحب بالفزعة والله.. مرحب بالفزعة” وانهمرت دموعه.

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