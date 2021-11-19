تفاصيل زواج بيج رامي الثاني.. بدون علم أهله وصدمة زوجته الأولى (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم البطل المصري، ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، الفائز بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا 2021»، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، ولكن ليس لإنجاز رياضي جديد كما اعتدنا منه، ولكن لزيجة جديدة، أقدم عليها بطلنا المصري المحترف، أثارت جدلًا واسعًا حوله، خاصة أنها تمت في سرية تامة وبدون علم الأهل مراعاة لشعور الزوجة.

صور من عقد القران، لم يحضر فيها سوى عدد قليل جدًا، مع بيج رامي على عروس محجبة، أشعلت الشرارة حول زواج بطل «مستر أولمبيا للنسختين 2020 و2021» انقسم حولها الرواد، بين انتقاد اللاعب لزواجه مُجددًا على زوجته الأولى، وشريكة مشواره، وبين الزعم بأن الأمر مجرد مشهد تمثيلي، ليس أكثر.

شقيق بيج رامي: مشهد تمثيلي

كان الدكتور عبد الله السباعي شقيق «بيج رامي»، رد على الأمر، مؤكدًا أن الصور المنتشرة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بزواجه غير حقيقية، وإنما مشهد ضمن عمل فني جديد يشارك به البطل.

زوجة بيج رامي مصدومة من الخبر

حالة من الصدمة، انتابت مروة المغربي، زوجة بيج رامي، مؤكدة أنها تفاجأت من الأمر.

وأشارت «المغربي»، خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أنها متفاجئة من تداول تلك الصور، التي لا تعرف عنها شيئا، ولا تعرف حقيقتها، قائلة: «صور إيه! وجواز إيه! أنا مشوفتش حاجة ولا أعرف أي حاجة، ولا عندي معلومة إنه اتجوز تاني».

تفاصيل زواج بيج رامي الثاني

وحصل «الوطن» من مصادره على تفاصيل زواج بيج رامي الثاني، والتي أكدت في تصريحاتها الخاصة، أن الأمر تم بالفعل مساء أمس، بدون حضور الأهل، داخل إحدى الفنادق الشهيرة بالإسكندرية على البحر، وأن اللاعب اصطحب الزوجة الثانية لقضاء شهر العسل في إحدى دول الخليج.

وأكد المصدر، أن اللاعب تعرض لموقف محرج للغاية، أدى لانتهاء الاحتفال، بعد تمزق «بنطلون» البدلة أمام الحضور.