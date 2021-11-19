4 إكسسوارات للرجال عند ارتداء البدلة.. تزيد من أناقتك وتصنع فارقا في إطلالتك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لمسات بسيطة يحتاجها الرجل عند ارتداء البدلة، تعكس فارقا كبيرا على مستوى الأناقة، فالرجال أيضا لديهم إكسسوارات تبرز أناقتهم، وهي التي تشكل اختلافا في إطلالة كل رجل، لذلك قدمت صحيفة «تايمز» مجموعة من الإكسسوارات الضرورية لاكتمال أناقة الرجال.

إكسسوارات لابد من توافرها في بدلة الرجال

وعند ارتداء الرجل للبدلة يجب أن تتوافر فيها الشروط التالية:

1- أزرار الأكمام:

يجب أن تكون أزرار أكمام البدلة متوافقة مع رابطة العنق، ويمكن تنسيقها مع الساعة أو مشبك الحزام المعدني.

2- المنديل:

يعتبر من الأشياء الأساسية لاكتمال أناقة البدلة، إذ يمنح مظهرا أنيقا للرجل ويزيد من أناقة البدلة.

3- مشبك الكرافت:

من الأشياء التي تعطي مظهرا أنيقا للبدلة.

4- البروش:

تضفي تلك القطع أناقة مميزة، وتمنح إطلالة كلاسيكية مميزة، فنجدها مصنوعة من الذهب الأبيض أو الأصفر، ولكن لابد من اختيارها مناسبة لأزرار القميص أو لون الزي بالكامل.

أبرز البلوفرات الرجالي الرائجة لشتاء 2021

ونشر «تايمز» أبرز البلوفرات الرجالي، الرائجة لشتاء 2021 وجاءت كالتالي:

- الأزرق الفاتح:

من ضمن التصميمات الخاصة بالبلوفرات الرجالية، يمكن اختيار اللون الأزرق الفاتح.

- اللون الخردلي:

يمكنك اختيار البلوفر «الخردلي» وهو من الألوان الرائجة هذا الموسم وهو تصميم راقٍ بخامة الصوف السميكة من مجموعة أزياء «هيرميس» والمميزة بالأسلوب المضلع، الذي يضفي لمسة جذابة على القصّة البسيطة بستايل القبّة الـV.

- البلوفر الرياضي:

من الأفكار الأخرى الجديدة في شتاء 2021، التي يمكن الاعتماد عليها في الأوقات غير الرسمية، ويكون من خامة الصوف الناعم بمزيج أنيق من الألوان، التي تشمل الكحلي والأحمر والأبيض.

- القبة العالية:

أبرز الصيحات الشبابية والعصرية المصنوعة من الصوف السميك بالقبة العالية والعريضة مع القصّة المنسدلة بأسلوب رخو باللون الباذنجاني الداكن، مع لمسة مميّزة بالبروش الفاخر.