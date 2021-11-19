الامارات | إنقاذ مسنة على قيد الحياة بعد انهيار منزلها في إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مسنة على قيد الحياة بعد انهيار منزلها في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت دائرة إطفاء إيطالية امرأة مسنة من تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها بالقرب من نابولي.



ونشرت دائرة الإطفاء الإيطالية لقطات مصورة لعملية الإنقاذ التي تمت في بلدة سان فيليس إيه كانسيلو عبر تويتر اليوم الجمعة.



وبحسب تقارير إعلامية، تبلغ المرأة من العمر 74 عاما ولا يزال زوجها مفقودا . وتضاءل الأمل في العثور عليه على قيد الحياة، بحسب وكالة أنباء أنسا.



ويقال إن المسنين كانا في المنزل المؤلف من طابقين عندما انهار، ويفترض أنه انهار نتيجة انفجار غازى في الصباح.

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