منها التدخين.. عادات يومية تؤدي إلى الإصابة بمرض السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعيش الملايين مع مرض السكري، وهو مرض مزمن يؤثر على الطريقة التي يحول بها جسمك الطعام إلى طاقة.

ويُقدِم بعض الأشخاص على القيام بعادات يومية غير الصحية وتكرارها، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكري.

وتقول الدكتورة دينا أديمولام أخصائية الغدد الصماء المدربة في جامعة ييل الأمريكية، والمتخصصة في مرض السكري، إن هناك بعض الأعراض التي تستوجب التوجه إلى طبيب فور ظهورها لأن التعرف على مرض السكري مبكرًا يمكن أن يكون مفتاحًا لمنعه من التفاقم.

وأوضحت أن هناك خمس عادات مفاجئة قد تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، نستعرضها وفقًا لموقع .eatthis

-الإصابة بارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر للإصابة بمرض السكري، وعندما يرتفع ضغط الدم، يعمل قلبك بجهد أكبر ويزيد خطر إصابتك بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل أخرى.

-الحفاظ على ارتفاع مؤشر كتلة الجسم

وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى الأمريكي، تلعب السمنة دورًا رئيسيًا في تطور مرض السكري، ويؤكد المعهد: "قد تكون قادرًا على منع مرض السكري أو تأخيره عن طريق فقدان 5 إلى 10٪ من وزنك الحالي، وبمجرد أن تفقد الوزن، من المهم ألا تستعيده".

-الأكل السيء

يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في تطور مرض السكري من النوع 2. يوضح المعهد أن الحد من تناول السعرات الحرارية أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن والحفاظ عليه.

ونصح بأن يشتمل نظامك الغذائي على حصص أصغر ودهون وسكر أقل، كما يجب أيضًا تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة من كل مجموعة غذائية، بما في ذلك الكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، كما أنه من الجيد الحد من تناول اللحوم الحمراء وتجنب المعالجة اللحوم "

-عدم ممارسة الرياضة

التمرين مهم أيضًا عندما يتعلق الأمر بصحتك، بما في ذلك مساعدتك على إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم، فيقول المعهد الوطني للسكري، إن كلاهما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2".

واقترح المعهد ممارسة 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني 5 أيام في الأسبوع، كما أكدت الدكتورة أديمولام: "قد يساعد قدر من النشاط البدني كل يوم على خفض نسبة السكر في الدم وربما يمنع مرض السكري من النوع الثاني، وقد يساعد النشاط اليومي أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين صحة قلبك."

-التدخين

أكد المعهد الوطني للسكري أن التدخين يمكن أن يساهم في مقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، فإذا كنت مدخنًا بالفعل، حاول الإقلاع عن التدخين.