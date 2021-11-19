5 نصائح مذهلة لتجنب زيادة الوزن في الشتاء.. أبرزها تقليل التوتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن للطقس البارد أن يمنعك عن القيام بالتمارين الرياضية، ويجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الأطعمة نتيجة إصابة بعض الأشخاص باضطراب عاطفي موسمي وهو اكتئاب سريري ناتج عن أيام الشتاء.

وبالنسبة لبعض الأشخاص الآخرين يزيد وزنهم في فصل الشتاء، نتيجة انخفاض ممارسة الرياضة وزيادة تناول الطعام.

ويوضح موقع "harpersbazaar"، مجموعة من النصائح لتجنب زيادة الوزن في الشتاء.

1. تناول وجبة فطور غنية بالبروتين:

تميل وجبات الإفطار التي يتناولها العديد إلى أن تكون غنية بالكربوهيدرات، كما أنها تكون فقيرة بالعناصر الغذائية، وغالبًا ما تتكون من الحبوب المحلاة بالسكر والخبز المحمص.

وأظهرت الدراسات أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين يمكن أن يساعد في تحسين التحكم في الشهية وتكوين الجسم، وقد يقلل من تناول الوجبات الخفيفة في وقت لاحق من اليوم.

على وجه الخصوص، قد تساعد وجبات الإفطار التي تحتوي على البيض في تعزيز فقدان الوزن، كجزء من نظام غذائي يفتقر إلى الطاقة.

2. تقليل التوتر:

يعمل الكورتيزول وهرمونات التوتر الأخرى على التحكم في تناول الطعام، ومن المعروف أن هرمونات التوتر تزيد من استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، وخاصة عند النساء، ويمكن أن تؤدي مستويات الإجهاد المرتفعة إلى زيادة الوزن حول الخصر على وجه الخصوص، لذلك فإن تقليل التوتر مهم لإدارة الوزن والصحة على المدى الطويل، ومن المهم تناول الطعام بشكل جيد، والحد من الكافيين والكحول والحصول على نوم جيد كما هو الحال مع قضاء بعض الوقت لنفسك وطلب المساعدة عند الحاجة.

3. توقف عن حساب السعرات الحرارية وتناول الطعام الحقيقي الصحي فقط:

أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي، أو تقييد تناول السعرات الحرارية، لا يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل، بل يزيد من مستويات الكورتيزول والإجهاد الملحوظ وهما عاملان معروفان بتسببهما في زيادة الوزن.

لذا بدلاً من التركيز على السعرات الحرارية أو تقييد نفسك حتى تشعر بالحرمان، ركز على تناول أطعمة كاملة ومغذية وغير مصنعة، وقم بتضمين البروتين عالي الجودة في كل مرة تأكل، مثل البيض والمكسرات والبذور والأسماك والمأكولات البحرية والعدس والفول والحمص.

4. الاعتناء ببكتيريا الأمعاء الجيدة:

هناك أدلة متزايدة تشير إلى أن بكتيريا الأمعاء تشارك في التحكم في وزن الجسم، ويبدو أن النبيت الجرثومي المعوي للشخص البدين يختلف عن الشخص النحيف، وهناك إمكانية لمكملات البكتيريا الحية لتحسين الفلورا المعوية وربما زيادة فقدان الوزن.

5. التمارين الرياضية:

ممارسة التمارين الرياضية هو مفتاح الحفاظ على وزن صحي واللياقة العامة وإنها ليست أكثر متعة فحسب، ولكنها تساعد أيضا في تجنب زيادة الوزن في الشتاء.