علامات خفية تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهني.. لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

على الرغم من أن مرض الكبد الدهني لا يسبب مشاكل خطيرة غير إنه في بعض الحالات يؤدي إلى تلف الكبد، خصوصا أنه يداهم العديد من الأشخاص دون أعراض ظاهرة.

ويمكنك الوقاية من مرض الكبد الدهني أو تقليل خطره من خلال تغيير نمط الحياة، ونعرض لكم أعراضه وفقاً لما ورد في موقع "healthcare".

أولا: ما وظيفة الكبد؟

يعد الكبد عضوًا أساسيًا له وظائف متعددة داعمة للحياة:

- ينتج العصارة الصفراوية التي تساعد على الهضم.

- يصنع بروتينات للجسم.

- مخزن للحديد في الجسم.

- يحول العناصر الغذائية إلى طاقة.

- يفرز مواد تساعد على منع تجلط الدم (تلتصق ببعضها البعض لشفاء الجروح).

- يساعدك على مقاومة الالتهابات عن طريق تكوين عوامل المناعة وإزالة البكتيريا والسموم (المواد التي يمكن أن تضر بجسمك) من دمك.

ما هو مرض الكبد الدهني؟

"تنكس دهني" وهو حالة شائعة ناجمة عن تراكم الكثير من الدهون في الكبد، ويحتوي الكبد السليم على كمية قليلة من الدهون، تصبح مشكلة عندما تصل إلى 5٪ إلى 10٪ من وزنه.

ما مدى خطورته؟

في معظم الحالات، لا يسبب مشاكل خطيرة أو يمنع من العمل بشكل طبيعي، ولكن بالنسبة لـ 7٪ إلى 30٪ من المصابين، فإنه حالتهم تزداد سوءًا بمرور الوقت، يتقدم من خلال ثلاث مراحل:

- يصبح الكبد ملتهبًا (منتفخًا)، ما يؤدي إلى تلف أنسجته، هذه المرحلة تسمى التهاب الكبد الدهني.

- تتشكل الأنسجة الندبية حيث يتلف، هذه العملية تسمى تليف.

- تحل الأنسجة الندبية الواسعة محل الأنسجة السليمة، في هذه المرحلة، يكون لديك تليف الكبد.

ما الذي يسببه؟

يصاب بعض الأشخاص به دون وجود أي حالات مرضية سابقة، لكن عوامل الخطر هذه تجعلك أكثر عرضة للإصابة به:

- السمنة أو زيادة الوزن.

- الإصابة بمرض السكري من النوع 2 أو مقاومة الأنسولين.

- الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي (مقاومة الأنسولين وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية).

ما أعراض مرض الكبد الدهني؟

غالبًا لا تظهر أي أعراض على الأشخاص المصابين حتى يتطور المرض إلى تليف، ولكن إذا كانت لديك أعراض، فقد تشمل:

- ألم في البطن أو شعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن.

- الغثيان وفقدان الشهية أو فقدان الوزن.

- اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

- انتفاخ البطن والساقين (وذمة).

- التعب الشديد أو الارتباك العقلي.

العلاج:

لا يوجد دواء محدد له، ويركز الأطباء على مساعدتك في التحكم في العوامل التي تساهم في هذه الحالة، ويوصون بإجراء تغييرات في نمط الحياة تحسن صحتك بشكل كبير، يشمل العلاج:

- تجنب الكحول.

- خسارة الوزن.

- تناول الأدوية للسيطرة على مرض السكري والكوليسترول والدهون الثلاثية (الدهون في الدم).

- تناول فيتامين E.