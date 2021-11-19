هيفاء وهبي وميريام فارس بنفس البدلة الجريئة.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تتشابه أحيانًا إطلالات النجمات، فقد يكتشفان ذلك أثناء تجمعهما في نفس المناسبة، أو عقب نشرهما صور إطلالتهما، حيث تظهر إحداهن بإطلالة، ثم تظهر أخرى بنفس الإطلالة، وهذا ما حدث مؤخرًا بين الفنانتين اللبنانيتين هيفاء وهبي وميريام فارس، ليظهرن بنفس الإطلالة خلال أسبوع واحد، ففي رأيك من الأجمل؟

هيفاء وهبي ظهرت بنفس ستايل ميريام فارس في إطلالتها خلال إحياء حفل ملك جمال لبنان للعام 2021، حيث ارتدت للمناسبة بذلة سوداء مع توب شفاف من نفس اللون، وهذا كان التنسيق نفسه الذي اعتمدته ميريام فارس في مقابلة تلفزيونية.

-هيفاء وهبي

منذ يومين، ارتدت هيفاء وهبي بدلة نسائية سوداء من تصميم ميخائيل شمعون، وارتدت أسفل البليزر قميص شفاف من اللون الأسود، يظهر ملابسها الداخلية.

ونسقت مع الإطلالة صندل فضي ومجوهرات فاخرة، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل المموج، واختارت مكياجًا جذابًا يبرز أنوثتها.

-ميريام فارس

بداية هذا الأسبوع، حلت ميريام فارس ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، حيث ارتدت بدلة سوداء من تصميم Alexandre Vauthier تتميز ببنطلون يتسع من الركبة لأسفل، ونسقت معه بليزر ذات أزرار فضية أضفت لمسات من الفخامة على الإطلالة.

ونسقت ميريام هذه البدلة مع توب أسود شفاف، وحذاء لامع، كما زينت الإطلالة بمجوهرات فاخرة، وقد اعتمدت مكياجًا ملفت، واختارت تسريحة الشعر الكيرلي.