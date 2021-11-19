ألقاب العائلة المالكة البريطانية.. كيف يحصل كل منهم عليها؟ ..صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

"ملكة ودوق وكونتيس" ألقاب رسمية يتمتع بها أفراد العائلة المالكة البريطانية ويُعرفون بها، وهي ألقاب مختلفة عن أسمائهم المعطاة وتستخدم لمخاطبتهم، والتي تمنح معظمها عن طريق التوريث أو الاختيار.

وبالأمس بدأ ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وزوجته دوقة كورنوال كاميلا، زيارة تاريخية إلى مصر، وهي الزيارة الأولى له لمصر منذ عام 2006.

ويلقب تشارلز بـ"الأمير" باعتباره الطفل الأول للملكة وابنها الأكبر، ومنح هذا اللقب تلقائياً عند الولادة، وفي هذا الإطار نستعرض ألقاب العائلة المالكة البريطانية ومعانيها، وفقًا لموقع purewow.

-ملكة أو ملك

يُعرف أيضًا باسم صاحبة الجلالة (أو صاحب الجلالة)، هذا الشخص هو القائد الشرعي للكومنولث البريطاني (المعروف أيضًا باسم رئيس الشرف) وهو الوحيد الذي لديه القدرة على منح أي وجميع الألقاب، مثل "الملكة إليزابيث".

ويأتي الملك أو الملكة إلى هذه الوظيفة المليئة بالتحديات عندما يتنازل الملك الدائم عن العرش أو يتقاعد أو يموت، عندها ينتقل حق الملك الراحل في الحكم إلى وريثه أو ابنها الأكبر.

-قرين الملكة

القرين هو زوج أو زوجة الملك الحاكم، وعلى الرغم من أن الأمير الراحل فيليب كان ملكيًا بالدم، إلا أنه لم يكن الملك وتمت الإشارة إليه على أنه قرين الملكة.

وعندما يتولى الأمير تشارلز العرش، ستُعرف كاميلا دوقة كورنوال باسم قرينة الملكة أو قرينة الملك.

-أمير أو أميرة

يُطلق على أطفال الملك لقب أمراء وأميرات عند الولادة (مثل الأمير تشارلز)، لكنهم ليسوا الوحيدين الذين يتمتعون باللقب، الأطفال المولودين لأمير (مثل الأمير وليام) يحصلون أيضًا على اللقب، في حين أن الأطفال المولودين لأميرة لا يحصلون (مثل زارا تندال) الحفيدة الأكبر للملكة إليزابيث

-الأميرة رويال

هذا اللقب مخصص للأبنة الكبرى للملك (المعروفة أيضًا باسم الأميرة آن)، والأمر متروك للملك أو الملكة عند منح اللقب، فتقليديا تُمنح الأميرة اللقب المرموق بعد الزواج لأن تقليدًا قديمًا ينص على أن أي شخص يتعامل مع الأميرة الملكية قبل أن يقول "أفعل" سيُحكم عليه بالإعدام.

ومن المثير للاهتمام أنه لا توجد امتيازات أخرى مرتبطة بأن يطلق عليها لقب الأميرة الملكية.

-دوق أو دوتش

وهي أعلى درجة في نظام النبلاء البريطاني، فيُمنح لقب الدوق أو الدوقة تقليديًا للأمير وزوجته عند الزواج، على سبيل المثال دوق ودوقة ساسكس المتزوجين المعروفين أيضًا بالأمير هاري وميجان ماركل.

وحول أهمية اللقب، فبالعودة إلى العصور الإقطاعية، كونك دوق ساسكس يعني أن هاري سيُمنح كل الأرض في ساسكس، ومع ذلك، فإن اللقب الآن هو أكثر فخريًا من أي شيء آخر ولا تأتي الدوقية مع الأرض أو السلطة.

-إيرل أو كونتيس

أقل فخامة قليلاً من الدوقية، يتم نقل ألقاب إيرل من الأب إلى الابن ويتم الحصول على ألقاب الكونتيسة من خلال الزواج.

الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس، هو الأمير الوحيد الذي يحمل لقب إيرل، كما تولى منصب والده، الأمير فيليب، دوق أدنبرة بعد وفاته.

ويعد إيرل هو أقدم لقب في نظام النبلاء بأكمله، لكنه لا يأتي مع امتيازات ملكية بخلاف الاسم.