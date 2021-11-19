مجلة «فوج» العالمية تحتفل بعيد ميلاد منى زكي بعرض أهم أعمالها الفنية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة منى زكي، بعيد ميلادها الـ43، الذي يصادف عيد ميلاد زوجها الفنان أحمد حلمي، الذي أتم عامه الـ50 عاما، حيث يعتبر الثنائي الأكثر استقرارا وحبا في الوسط الفني، ويتمتعان بشعبية كبيرة وحبا غير متناهيا من متابعيهما.

وبمناسبة عيد ميلاد الفنانة منى زكي، احتفلت مجلة الموضة العالمية «Vogue» بعرض أهم إطلالاتها وأعمالها الفنية.

مجلة Vogue تحتفل بعيد ميلاد منى زكي

واحتفلت مجلة الموضة العالمية «Vogue»، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعيد ميلاد منى زكي، من خلال وضع صورة الفنانة، عندما كانت نجمة غلاف المجلة في يناير 2021، على صفحة المجلة على «إنستجرام»، وعلقت عليها «عيد ميلاد سعيد للفنانة منى زكي! وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد النجمة المصرية، تستعيد المجلة أجمل إطلالات نجمة غلافنا سابقا خلال مشوارها الفني، بداية من اختيارها سفيرة يونيسيف وحتى فوزها بجائزة فاتن حمامة للتميز».

أهم أعمال منى زكي التي عرضتها مجلة فوج

ووصفت مجلة الموضة العالمية الفنانة منى زكي، بأنها من أعظم نجوم الوطن العربي، مشيرة إلى بداياتها الفنية وهي في الـ13 عاما، «ثقتها وأدائها القوى جعلها تتجنب العقبات التي تعرض لها الكثير من النجوم الصغار الذين كانوا من جيلها، أما سحرها على الشاشة وموهبتها الخام جعلوها من مفضلات السينما العربية».

وعرضت المجلة العالمية، أهم أعمال منى زكي التي تناقش قضايا المرأة، التي تمثلت في فيلم «تيمور وشفيقة» الذي عُرض في عام 2007، وناقش بعض التحديات التي تواجهها المرأة العربية المعاصرة من حيث الموازنة بين طموحاتها وحياتها الزوجية والمهنية، وعرض الفيلم قصة الحب بين الوزيرة «شفيقة» (منى زكي) وجارها تيمور، الذي يعمل في جهاز الشرطة، وانتدب ليكون الحارس الشخصي للوزيرة شفيقة، لتتعرض قصة حبهما للعديد من الأزمات، التي انتهت بزواجهما وتخليها عن الوزارة.