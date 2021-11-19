نادر حمدي ينشر أول صور لطفله مع عمرو دياب: دويتو جديد بين العمالقة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك الفنان نادر حمدي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أول صور لطفله، الذي استقبله قبل فترة قليلة، حيث ظهر مع الفنان عمرو دياب، وحرص «حمدي» على إخفاء معالم وجهه.

ونشر «حمدي»، صور طفله الرضيع مع الفنان عمرو دياب بعنوان: «دويتو جديد في لقاء العمالقة، مع النجم عمرو دياب والنجم الصاعد سيف نادر حمدي»، وظهرت في الصور أيضًا زوجة نادر حمدي، المنتجة سارة حسني، وتفاعل معه المتابعون وأصدقائه من الوسط الفني بالمداعبة والتعليقات الطريفة.

نادر حمدي وزوجته سارة حسني

وكان المطرب نادر حمدي، عضو فرقة «واما»، تزوج من المنتجة سارة حسني، في شهر فبراير الماضي، في حفل حضره أصدقائهما من الوسط الفني والوسط الرياضي، منهم الفنانة كارمن سليمان.

وظهر الثنائي بعد ذلك مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتحدثا خلاله عن علاقتهما وحياتهما بعد الزواج، قائلًا وقتها إنه تمر عليه بعض اللحظات ينسى فيها أنه متزوج، ولا يدرك سببا لتواجد زوجته المنتجة سارة حسني في بيته: «ساعات ببقى قاعد في البيت، ألاقي واحدة معدية ولابسة إيسدال ورايحة تصلي، ألاقي نفسي بسأل مين دي»، قبل أن يدرك بعدها أنها زوجته.

وتحدثت أيضًا زوجته المنتجة سارة حسني، خلال لقائهما موضحة أن أصعب ما تعاني منه مع زوجها، محاولة إيقاظه من النوم، منبهة أنه من الصعب جدا أو تقريبا من المستحيلات أن يستيقظ بسهولة، كما أنه يستيقظ وهو في درجة كبيرة من العصبية.

وعاد «حمدي» ليصرح بأن والداته كان لديها حيلة في هذا الأمر، حيث كانت توهمه دائما بأن والده قادم لتجعله يستيقظ من نومه، فينهض سريعا.