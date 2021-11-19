سعر خيالي لفستان ليدي جاجا.. تعرضت بسببه لموقف محرج في جلسة تصوير

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، الجدل، بسبب فستانها الأسود المثير التابع لدار الأزياء العالمية «Gucci»، الذي تميز بفتحة ساق طويلة وجريئة، اعتادت عليها في إطلالاتها، إلا أن ما حدث أثناء خضوعها لجلسة تصوير مع الصحفيين، بعدما انكشف فستانها من الأسفل، بسبب شدة الرياح، دفع الصحف إلى استرجاع الصورة الشهيرة لنجمة الإغراء الراحلة مارلين مونرو، التي تعرضت لنفس الموقف أثناء تصوير فيلمها «The seven year Itch».

سعر فستان ليدي جاجا الشهير

اعتمدت ليدي جاجا، في إطلالتها الأخيرة على خزانة ملابسها في اختيار فستانها الأسود، الذي ارتدته أثناء تسجيلها حلقة، مع مقدم البرامج الشهير ستيفن كولبير، في برنامجه «The late show»، ضمن حملتها الترويجية لفيلمها، الذي طال انتظاره «House Of Gucci»، الذي تشرف عليه دار الأزياء، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

فستان المغنية الأمريكية، الذي برز بفتحة ساق طويلة وجريئة، وقصة «وان شولدر»، مع فتحه على البطن، يبلغ ثمنها حوالي 2268 دولارا، أي ما يعادل 35614 جنيه مصري، ما يعد سعرا ضخما، بحسب مواقع التسوق على الإنترنت.

إطلالات المغنية الأمريكية الجريئة

تميزت ليدي جاجا، بإطلالاتها الغريبة والجريئة، فمن أغربها الفستان الفضي، الذي ارتدته في أغسطس العام الماضي، مكون من سترة تابعة لدار «Cuoco» وجاكيت تابع لدار «Valentino Haute Couture»، في حفل Vams 2020، وفقا لموقع «Harper's bazaar».

وظهرت جاجا، في 11 نوفمبر الماضي، في بداية العرض الترويجي لفيلمها «House Of Gucci»، بفستان لامع أيضا، إذ ارتدت فستان شفاف بفتحة ساق طويلة، بالإضافة إلى قصة «وان شولدر»، لكنها بخيوط دقيقة، وجزء شفاف عند البطن.

وصمم الفستان، المصمم الشهيرة بدار«Gucci»، ميشيل أوش، وهو يشبه في تصميمه فستانها الأسود، الذي وضعها في موقف محرج منذ أيام، وكان سعر الفستان البني، حوالي 1066 دولارا، أي ما يعادل 16742 جنيه مصري.