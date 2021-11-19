فوائد مذهلة لـ أوراق الجوافة.. مش لعلاج الكحة بس

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوراق الجوافة مشهورة للغاية، بكونها تعالج الكحة، لكن ربما لا يعلم كثير من الناس، أن فوائدها الكبيرة لا تقتصر على تلك الحالة، إذ تعد خيارا صحيا فعالا، ويمكن تناولها بشكل دوري، من خلال غليها في الماء، وشربها مرتين أو ثلاثة أسبوعيا، وفيما يلي فوائدها المذهلة، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

فوائد أوراق الجوافة

- أوراق الجوافة، تقلل جدا من التهابات المفاصل والخشونة، لأن مُستخلصها يرفع من مستويات حمض الإيلاجيك في الدم والغشاء الزُلالي، ما يُساعد على تخفيف تلف الغضاريف، ويشار أيضا.

- شربها مفيد للغاية في تقليل حدة أعراض النقرس، لأنها غنية جدا بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.

- مضادات الأكسدة الموجودة في أوراق الجوافة، تقلل أيضا، من الجهد التأكسدي، وتحافظ على مستويات السكر في الدم.

- تساهم في الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

- تقلل من مستويات الدهون الضارة في الدم.

- أوراق تلك الثمرة، تلعب دورا كبيرا في علاج الكحة والأزمات الصدرية.

- تزيد من مقاومة الجسم للأورام السرطانية، خاصة أورام الثدي والبروستاتا.

فوائد فاكهة الجوافة

- ثمرة الجوافة تحسن من أعراض المغص والتقلصات المعوية، المرتبطة بالإسهال والنزلات المعوية، وتقللها تماما.

- فاكهة الجوافة غنية بالبوتاسيوم، لذا فهي تحافظ على نشاط الجهاز العصبي والقلب والشرايين.

- تحافظ أيضا، على مستويات ضغط الدم، وتوازن الأملاح والمعادن.

- تتميز تلك الثمرة، بسعراتها الحرارية القليلة، إذ أن السعرات في أكبر حبة لا تتعدى 40 سعر حراري، حتى لو «مسكرة»، كما أن مؤشرها السكري معتدل، ما يعني أمان على مرضى السكر والرجيم.

- فاكهة غنية بفيتامين «أ»، ما يعني صحة بشرة وعين وحماية من الالتهابات.

- تحتوي على مضادات أكسدة لا حصر لها.

- تحمي بشكل كبير من السرطانات، والأعراض المبكرة لأمراض الشيخوخة.