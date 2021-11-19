الامارات | ماذا تعرف عن مرض ضخامة الأطراف؟

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن مرض ضخامة الأطراف؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء إن ضخامة الأطراف (Acromegaly) هي مرض نادر ينتج عن زيادة إفراز هرمون النمو من قبل الفص الأمامي للغدة النخامية.

وأوضحت الجمعية أن أعراض هذا المرض تتمثل في تضخم اليدين والقدمين وزيادة حجم الأنف والأذن وبروز عظم الفك السفلي وتضخم الأعضاء الداخلية كالقلب والكبد والكلى، بالإضافة إلى فرط التعرق والصداع ومتلازمة النفق الرسغي ومتلازمة انقطاع النفس أثناء النوم.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليها مثل قصور القلب والفشل الكلوي وتليف الكبد وارتفاع ضغط الدم وداء السكري والتهابات المفاصل وسرطان القولون والمستقيم.

وتتمثل الخيارات العلاجية في الأدوية (مضادات مستقبلات هرمون النمو) والجراحة (استئصال ورم الغدة النخامية) والعلاج بالأشعة، والذي عادة ما يُستخدم بعد الجراحة إذا لم تتم إزالة الورم كليا.

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