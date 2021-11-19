11 طريقة فعالة لتخزين الأطعمة لأطول فترة ممكنة دون إتلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

غالبًا ما تشتري ربات المنزل العديد من الأطعمة التي لا نريد تناولها على الفور، ما يساهم في فسادها وإتلافها، وبالتالي تبدأ في التخلص منها على الفور.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم بعض الطرق البسيطة والفعالة لتخزين الأطعمة والحفاظ عليها طازجة لأطول فترة ممكنة، وفق موقع "برايت سايت".

- الخيار:

يمكنك الحفاظ على الخيار طازجًا لأطول فترة ممكنة، عن طريق لفه بشكل فردي في مناشف ورقية ووضعه في كيس بلاستيكي.

- عبوات الجبن:

يساعد تخزين عبوات الجبن أو الكريمة الحامضة في الثلاجة رأسًا على عقب، ويجب وضعها بالمياه التي تأتي بها الذي يبطئ نمو البكتيريا.

- الدقيق:

لمنع حشرات الدقيق من التجول داخل الكيس، عليك وضع قطعة من علكة النعناع مع ورق القصدير داخل الكيس.

- التوت:

لتخزين التوت طازجًا لفترة أطول، يوصي بغسله بمحلول مكون من ملعقتين كبيرتين من الخل و3 أكواب من الماء.

- الأعشاب:

لفي الأعشاب مثل: الكزبرة والشبت والبقدونس في منشفة ورقية مبللة قليلًا، وضعيها في كيس بلاستيكي، وتأكدي من إخراج كل الهواء من الكيس، ثم وضعه في الثلاجة، ستظل طازجة ولن تذبل لمدة أسبوعين.

- الخبز:

يساهم وضع قطعة من الكرفس داخل كيس الخبز على تخزينه لينا وخاليًا من العفن.

- التفاح:

لمنع تحوله إلى اللون البني وإبقائه طازجا لمدة تصل إلى أسبوع، ما عليك سوى بمجرد تقطيعها إلى شرائح، ضعي رباطًا مطاطيًا حولها لتثبيتها معًا.

- الأفوكادو:

إذا كنت ترغبين أن ينضج الأفوكادو بشكل أسرع، ضعيه في كيس به ثمرة من الموز، سوف يعطي الموز مستويات عالية من الإيثيلين، ما يساعد في النضوج بسرعة.

- الفواكه المجففة:

يفضل تخزين الفواكه الجافة في وعاء زجاجي محكم الإغلاق في مكان بارد، بهذه الطريقة ستظل لينة لفترة أطول.

- الخس:

يمكنك أيضا لف الخس بقطعة من ورق الألمنيوم، حتى يظل طازجا لمدة تصل إلى 4 أسابيع.

- الليمون:

للحفاظ على الليمون المقطوع طازجًا، يوصي بغمسه في الملح ثم وضعه في الثلاجة.