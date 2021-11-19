فوائد مدهشة لـ شوربة العدس.. تأثيرها على الذكورة يشبه «فواكه البحر»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شوربة العدس في حالة إعدادها بشكل صحي، تكون وجبة متكاملة غنية بعنصائر غذائية رائعة، كما أنها بمثابة منجم بروتينات وزنك، ما يعزز عمل جهاز المناعة، وهو الطعام المطلوب في تلك الأيام، خاصة مع نزلات البرد، المصاحبة لتغير الفصول، بالتزامن مع إعادة انتشار فيروس كورونا، وانخفاض درجات الحرارة مع حلول الشتاء، وفيما يلي فوائد شوربة العدس الدافئة في الشتاء، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

فوائد شوربة العدس

- تساعد شوربة العدس الأطفال على النمو بشكل طبيعي، لأنها تمدهم بالبروتين اللازم لبناء جسمهم بشكل صحي.

- تساهم الشوربة في منع تشوهات الجنين.

- تمد الجسم بعنصري الحديد والنحاس، وبالتالي تعالج من يعانون من رعشة اليدين، بسبب نقص الفيتامينات.

- تعالج الأنيمياـ لأنها غنية بالحديد والفيتامينات والمعادن.

- تقوي المناعة، لأنها غنية بعنصر الزنك.

- مفيدة جدا للذكورة مثل شوربة فواكه البحر.

- تناولها يساعد على علاج الالتهابات والآلام المزمنة، إذ أنها تعطي نتائج رائعة، وضرورية في فصل الشتاء، خاصة مع تزايد الآلام، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

- ينصح بتناولها مرتين على الأقل أسبوعيا، لمدة 8 أسابيع لمعرفة الفرق.

- تقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة مع الالتزام بنظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح.

طريقة عمل شوربة العدس

• كوب ونصف عدس.

• 3 ثمرات بصل متوسطة.

• 3 فصوص ثوم.

• 3 ثمرات بطاطس صغيرة.

• ثمرة جزر كبيرة.

• 3 ثمرات طماطم متوسطة.

• كوب كريمة للطبخ.

• ملح.

• فلفل أسود.

• كمون.

• مرق دجاج.

• ½ كوب شعرية محمرة.

طريقة تحضير شوربة العدس

- يقشر البطاطس، والجزر.

- يقطع البصل والجزر والبطاطس والطماطم، وتوضع في قدر كبير.

- يضاف الملح والفلفل والكمون، والثوم ومرق الدجاج والعدس للماء مع الخليط السابق.

- تغطى كل الخضروات بالماء ويرفع القدر على النار ليغلي.

- يترك حتى تسلق المكونات وتصبح طرية للغاية.

- تضرب الخضراوات مع الشوربة في الكبة، حتى يصبح الخليط متجانس.

- تعاد شوربة العدس للقدر مع الشعرية، وتترك لتغلي حتى تطيب الشعرية.

- تضاف كريمة الطبخ في النهاية، وتقلب لمدة دقيقتين، وتُقدم.