ليدي جاجا تتعرض للموقف الذي تسبب في طلاق مارلين مونرو.. الفستان طار بشكل محرج

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لحظة أيقونية وثقتها صورة لا تُنسى، تداولتها أجيال بعد أجيال لملكة الإغراء الراحلة مارلين مونرو، عندما تعرضت لضغط هواء شديد كشف عن ساقيها، سرعان ما داعبت الأذهان مجددا، عندما تعرضت المغنية الأمريكية ليدي جاجا، لنفس الموقف تقريبا، بعد خروجها من برنامج «The late show» مع ستيفن كولبير، أثناء التقاط المصورين الصحفيين عددا من الصور.

هل تعمدت ليدي جاجا إعادة لقطة مارلين مونرو؟

أثناء وقوف ليدي جاجا، 45 عاما، لالتقاط بعض الصور للصحافة، تعرضت لهواء شديد، أظهر ساقيها العاريتين، وملابسها الداخلية، قبل مغادرتها أحد استديوهات محطة «NBC» في مدينة نيويورك، بعد تسجيل حلقتها مع ستيفن كولبير مقدم برنامج «The late show» وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

التقطت عدسات الصحف، صورا لجاجا، التي كانت ترتدي فستان «وان شولدر» أسود أنيق، بفتحة ساق طويلة، مكشوف عند البطن، لكن في تلك اللحظات انكشفت ساقيها، إلا أنها سرعان ما عادت إلى توازنها، وأمسكت طرف الفستان، وتركت ساقيها مكشوفتين، في محاولة للفت الانتباه إليها.

لم يظهر علي جاجا علامات الإحراج أو الخجل مما حدث، بل تخلصت من الموقف باحترافية، أدت إلى انتشار تساؤلات، عما إذا كان الموقف حدث عمدا منها، أو أنه لم يكن مقصودا، وأن الهواء تسبب في تعريتها أمام الكاميرات.

حكاية الفستان الأبيض الذي تسبب في طلاق نجمة الإغراء الراحلة

تعرضت مارلين مونرو، من قبل لموقف محرج أثناء مشهد لها في فيلم «The Sven year Itch»، إذ كانت ترتدي فستان أبيض مكشوف الظهر، ويصل طوله إلى الركبة، ومزود بحزام خصر أنيق.

وأثناء التصوير تعرضت لهواء شديد، أدى إلى كشف ساقيها، وجزء من ملابسها الداخلية، وسرعان ما تمكنت من السيطرة عليه، إلا أن زوجها لاعب البيسبول الشهير آنذاك، جو ديماجيو، لم يتفهم الموقف، وحدثت مشاجرة بينهما، انتهت بطلاق الزوجين، الذين كانت تربطهم قصة حب قوية، وفقاً لصحيفة «إكسبريس» البريطانية.