بعد زيارة لعزبة خير الله.. مشاريع زوجة الأمير تشارلز لدعم المرأة والمجتمع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استقبال حافل حظى به الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني وزوجته الأميرة كاميلا باركر دوقة كورنوال، خلال زيارتهما التاريخية لمصر، ضمن برنامج الأخيرة، لتشجيع المرأة، وتأكيدها دعم الدور المصري في تمكينها داخل الحكومة والبرلمان، أثناء لقائها مع السيدة إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تمنت لها قضاء وقتا سعيداً في مصر، والتوفيق في مشاريعها الخيرية والمجتمعية.

زيارة زوجة الأمير تشارلز لعزبة خير الله

تمتعت زوجة الأمير تشارلز، على مدار السنوات الماضية، بشعبية كبيرة وحب من النساء حول العالم، خاصة أنها تحرص على تشجيعهن والاهتمام بقضايا المرأة، على مختلف المستويات، منها: الصحة والتعليم ودعم ضحايا الاعتداء الجنسي، وغيرها من مشاريع تمكين المرأة، وهو ما تحدثت عنه كاميلا باركر، خلال لقائها مع السيدة انتصار السيسي، في قصر الاتحادية، قبل زيارة عزبة خير الله، لتشجيع السيدات العاملات هناك، ومتابعة المشاريع الخاصة بالمرأة.

مشاريع دوقة كورنوال للمرأة والمجتمع

تهتم دوقة كورنوال، بكل ما يخص المرأة من تعليم وصحة وثقافة، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لضحايا الاغتصاب، وتمثل ذلك في عدة مشاريع، منها التي شاركت فيها، ومنها التي تولت رئاستها مباشرةً، أبرزها:

- أنشأت الأميرة كاميلا باركر، منظمة لتسليط الضوء على قضايا الاغتصاب، ودعم الضحايا نفسيا، وأجرت العديد من الزيارات، لمتابعة هذه القضايا والالتقاء بالناجيات.

- تهتم بالقراءة والثقافة، وتشجيع الأطفال الصغار على الاهتمام بها، إذ دشنت صفحة على «إنستجرام»، خاصة بقاعة قراءة دوقة كورنوال، في يناير 2021.

- ساهمت في إنشاء مسابقة الكتابة الإبداعية «500 كلمة» التي أقامها راديو BBC 20 للأطفال.

- ترأست المهرجان النسائي العالمي الذي بدأ في مركز ساوث بانك في لندن، وبعدها تم تنظيم المهرجان في الكثير من البلدان، إذ قدمت من خلال المهرجان مناقشة عن العنف المنزلي، عبر خاصية الفيديو، تحت عنوان: «Nart of WowGlohal 24 festival».

- ترأس جمعية روفال التطوعيةـ وراعية الخط الفضي، وهو خط مساعدة سري ومجاني لكبار السن.