الامارات | نجيب ساويرس مدافعا عن مغني المهرجانات الموقوفين: هجيبهم كلهم الجونة

شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس مدافعا عن مغني المهرجانات الموقوفين: هجيبهم كلهم الجونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على خط الازمة القائمة بين نقابة المهن الموسيقية في مصر، ومغني المهرجانات الشعبية، التي نتج عنها تم إيقاف عدد كبير منهم من الغناء.

وقال ساويرس في تغريدة عبر«تويتر»: «طب لو نقابة موسيقيين زي ما بتقول مالها ومال المغنيين، وإن شاء الله هجيبهم كلهم مهرجان الجونة حسب توصيتك وده مال خاص بعد إذنك».

وردت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان هاني شاكر، على نجيب ساويرس، في بيان توضيحي أن «نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون 35 لسنة 1978 والعضوية لها شروط وعليها واجبات أهمها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافي مع القيم والأخلاق، ودور النقابة تنظيم ما هو حادث على الساحة الغنائية، وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له».

واختتمت نقابة المهن الموسيقية بيانها قائلة: «حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا ونراهم في مهرجان الجونة المقبل».

وكان نجيب ساويرس، علق على قرار منع نقابة المهن الموسيقية 19 مغني مهرجانات من الغناء، قائلا عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء.. بنحب الغناء الشعبي… قرار معيب».

وتوجه إلى نقيب المهن الموسيقية، قائلا: «أول مرة أشوف نقيب للمغنين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين، مش النقيب».

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