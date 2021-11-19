3 أعراض شائعة لمرض السكر.. منها الذهاب إلى الحمام كثيرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

تُمكن خطورة مرض السكري في كونه يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، لذا من المهم معرفة أكثر العلامات شيوعاً للسيطرة عليه.

ويُشخص المرض عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو إذا كانت الخلايا غير قادرة على استخدامه لتحويل الجلوكوز المنتج من الطعام إلى طاقة.

ويبقى الجلوكوز في الدم ما يؤثر على وظائف الجسم المختلفة، وتبدأ علامات وأعراض المرض في الظهور ببطء وتختلف من شخص لآخر.

ولكن هناك بعض العلامات الشائعة، ويمكن رؤيتها في معظم الحالات، نعرضها لكم ذلك وفقا لموقع "timesofindia".

1- العطش الشديد:

علامة شائعة يشعر فيها الشخص بالعطش الشديد ويزداد الذهاب إلى الحمام، نظرًا لوجود الجلوكوز المفرط في مجرى الدم، إذ يتعين على الكلى العمل بشكل إضافي لإزالته من الجسم، ما يزيد من عدد مرات التبول وحاجة الجسم للماء، ستشعر في النهاية بالعطش أكثر لتعويض فقدان السوائل من الجسم.

2- بوليوريا:

هي حالة طبية تستخدم لتحديد التبول المفرط، وهي علامة مميزة أخرى لمرض السكري.

ويؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم أو عدم التحكم فيه إلى إرهاق الكلى لإزالة الجلوكوز والسموم غير المستخدمة في مجرى الدم، بعد ترشيح الكلى للجلوكوز الزائد يتم إفرازها عن طريق البول.

وينتج معظم الناس حوالي 1-2 لتر منه يوميًا، ولكن في هذه الحالة، يزداد إنتاجه إلى أكثر من 3 لترات في اليوم، ولكن الحالات الأخرى التي تؤدي إلى التبول هي الحمل وأمراض الكلى وارتفاع مستويات الكالسيوم والأدوية المدرة للبول.

3- بوليفجيا:

عندما لا تستخدم الخلايا الجلوكوز، فإنه يجعل الشخص يشعر بالجوع، يُعرف الجوع المفرط الناجم عن نقص الوقود باسم polyphagia، فهو مرتبط بمرض السكري ولا يزول بعد تناول الطعام.

كلما زاد تناول الشخص للأكل ارتفع مستوى السكر في الدم، حتى بعد الأكل سيشعرون بالتعب والضعف، وتشمل بعض الحالات الأخرى التي قد تؤدي إلى كثرة الأكل فرط نشاط الغدة الدرقية أو متلازمة ما قبل الدورة الشهرية(PMS) أو الإجهاد.