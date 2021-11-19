لماذا يشعر البعض بالبرودة دائما؟.. 5 أسباب تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من الطبيعي أن تشعر بالبرودة في الطقس البارد، ولكن إذا وجدت أنك في هذا الموقف دائمًا فقد تكون مصابًا بعدم تحمل البرد.

وعدم تحمل البرد هو حساسية غير طبيعية لدرجات الحرارة الباردة، وهو أكثر حدة من الشعور العادي بالطقس المنخفض.

وهناك أسباب عدة حول الشعور بالبرد طوال الوقت، نستعرضها على النحو التالي وفق ما نقل موقع "medicalnewstoday".

1. قصور الغدة الدرقية:

عدم تحمل البرد من الأعراض المعروفة لقصور الغدة الدرقية، والتي تحدث عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات المساعدة في تنظيم التمثيل الغذائي ودرجة الحرارة.

وتشمل أعراض قصور الغدة الدرقية ما يلي:

الشعور بالبرد.

التعب.

الكآبة.

الامساك.

مشاكل في الدورة الشهرية.

انخفاض معدل ضربات القلب.

2. مرض رينود:

يؤثر مرض رينود على الشرايين في أصابع اليدين أو القدمين أو كليهما، وتصبح هذه الشرايين ضيقة، ما يقلل من تدفق الدم.

وخلال هذه النوبات، تتحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأزرق أو الأبيض ومع عودة تدفق الدم، يمكن أن تصبح أصابع اليدين والقدمين حمراء وتشعر بالخدر أو الألم، كما تؤدي درجات الحرارة الباردة والتوتر إلى نوبات رينود.

3. فقر الدم:

يحدث عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من خلايا الدم الحمراء المنتشرة وتحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وتشمل أعراضه ما يلي:

الشعور بالبرد في اليدين أو القدمين.

الضعف أو التعب.

الدوخة أو الدوار.

صعوبة في التنفس.

زيادة معدل ضربات القلب.

صداع الرأس.

الجلد الشاحب.

وهناك عدة أنواع من فقر الدم قد تجعل الشخص يشعر بالبرد، وهي كما يلي:

- فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهو أكثر الأنواع شيوعًا، ويحدث عادةً بسبب فقدان الدم أو سوء امتصاص الحديد، والنساء الحوامل أو في فترة الحيض معرضات لخطر الإصابة به.

- الناجم عن نقص الفيتامينات، فقد يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وحمض الفوليك إلى الإصابة به، بسبب عدم كفاية المدخول الغذائي.

4. فقدان الشهية العصبي:

فقدان الشهية العصبي، هو اضطراب في الأكل يتميز بفقدان الوزن أو زيادة الوزن بشكل غير كافٍ وصورة مشوهة للجسم.

ويقيد المصابون تناول الطعام بشكل مكثف، أو ممارسة الرياضة بشكل مفرط، ما قد يتسبب في إصابة الشخص بعدم تحمل البرد بسبب عدم كفاية الدهون في الجسم، وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

فقدان الوزن.

مشاكل في المعدة، مثل الإمساك أو المغص.

صعوبة في التركيز.

دوار أو إغماء.

قلة الدورة عند الحائض.

شعر أو أظافر جافة وهشة.

ضعف التئام الجروح.

الخوف الشديد من زيادة الوزن.

الخوف من الأكل في الأماكن العامة.

العزلة الاجتماعية.

5. مرض الشريان المحيطي:

يحدث مرض الشريان المحيطي عندما تتراكم اللويحات في الشرايين التي تنقل الدم إلى باقي الجسم، ويؤدي إلى جعلها أضيق، ما يعني صعوبة تدفق الدم خلالها.

وغالبًا ما يتسبب في انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف وبالتالي الشعور بالبرودة أو التنميل أو الوخز أو الألم في اليدين أو القدمين أو كليهما، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب موت الأنسجة.

هل تشعر النساء بالبرودة أكثر من الرجال؟

تشير الأبحاث إلى أن النساء قد يشعرن بالبرودة أعلى من الرجال، ومن أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن معدل الأيض لديهن في كثير من الأحيان أقل من الرجال، ما يعني أن الجسد الأنثوي قد يستخدم طاقة أقل عند الراحة.

ويمكن أن يحافظ معدل الأيض المرتفع على دفء الجسم، في حين أن المنخفض قد يجعل الشخص يشعر بالبرد.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان عدم تحمل البرد عرضًا جديدًا أو أن تحمل الشخص للبرد آخذ في التضاؤل، فمن الأفضل أن استشارة الطبيب.