طريقة غسل المراوح الثابتة والمتحركة خطوة بخطوة.. «متغلبيش ولا تحتاري»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أيام قليلة تفصلنا عن بدء فصل الشتاء، وتوديع فصل الصيف بملابسه الخفيفة والمراوح والتكييفات، ويبدأ البعض في إخراج الملابس الثقيلة للتغلب على الطقس البارد، وتحاول الأمهات وربات المنازل، تنظيف المراوح الكهربائية من الأتربة والغبار حفاظا على الصحة العامة وللوقاية من الأمراض، فضلا عن نظافة المنزل وشكله أمام الضيوف الذين يدخلون المنزل، سواء كانت المراوح الثابتة أو المتنقلة من غرفة لأخرى.

ويُقدم هُن طريقة تنظيف المراوح الكهربائية في المنزل، على طريقة الأمهات وربات المنازل، ولكن مع توخي الحذر من الكهرباء.

طريقة غسل المراوح الكهربائية

يجب على السيدات والأمهات في البداية فصل التيار الكهربائي عن المروحة تماماً ونزع مكابسها من الكهرباء للتمكن من تنظيفها جيداً دون ضرر، خوفا من التعرض للصعق الكهربائي والذي يمكن أن يؤدي للوفاة في الحال.

أما الخطوة الثانية الخاصة بمراوح الحائط هي فصل وجهها الخارجي وينظف أولاً من التراب ثم ينقع في المياه داخل البانيو ويرفع ليصفى ويجفف؛ استعداداً لتركيبه فيما بعد أو تخزينه للصيف المقبل.

- باستخدام فرشاة وقطعة قماش نظيفة وجافة، يمكن لربات المنازل إزالة التراب المتواجد أولاً من المروحة.

- باستخدام فوطة مبللة تمسح المروحة من جميع الجوانب كل ريشة على حدة.

- يتم تغيير الفوطة المبللة بالماء واستبدالها بأخرى نظيفة مبللة وبها صابون سائل خفيف للتأكد من تنظيفها، ثم تمسح مرة أخيرة بفوطة أخرى مبللة ثم نظيفة جافة.

- يتم ترك المروحة قليلاً حتى تجف تماماً من الماء.

- بعد التأكد من جفاف المروحة بشكل تام، يركب بها وجهها الأمامي بعد تنظيفه ولا تشغل نهائيا.

- إذا كانت مروحة حائط تغلف بغطائها القماشي والذي يمكن شراؤه من محلات الأدوات المنزلية.

- يمكن الاستعانة بكيس بلاستيكي حفاظا عليها من تراكم الأتربة مجددا لحين إعادة استخدامها في فصل الصيف المقبل.