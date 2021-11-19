طرق بسيطة لتجنب تضرر اليدين من الغسيل المتكرر

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل جائحة كورونا يزداد غسيل اليدين لتجنب الجراثيم التي تسبب العديد من الأضرار للصحة والإصابة بالأمراض، إضافة إلى ذلك يتسبب غسيل اليدين المتكرر في بعض مشكلات البشرة منها كما ذكرها موقع «health line».

أضرار الغسيل المتكرر لليدين

جفاف البشرة والحكة والتقشر.

احتمال ظهور الطفح الجلدي.

الإصابة بجروح في الجلد.

تفاقم الأمراض الجلدية للأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجلد مثل الأكزيما والتهاب الجلد التحسسي والصدفية.

علاج مشكلات البشرة

ترطيب اليدين في كل مرة للحفاظ على نعومة البشرة باستخدام كريم ترطيب خفيف.

غسل اليدين قبل النوم باستخدام لوشن الترطيب العميق لمنح البشرة وقتا كافيا لترطيبها وتغذيتها.

استخدام غسول يدوي معتدل أو صابون وغسول يدوي خال من الرائحة.

تجفيف اليد المبللة بعد الغسيل لتجنب تهيج الجلد.

تجفيف الجلد بمنشفة شخصية أو مناشف ورقية دون فرك اليدين بشكل مفرط.

الحرص على استخدام المرطبات القائمة على السيراميد، وحمض الماء، وفيتامين E، زبدة الكاكاو، ومرطبات زبدة الشيا السميكة.

في حالة تعرض اليدين للماء لوقت طويل، الحرص على ارتداء القفازات وخاصة عند غسل الأطباق مما يساعد على منع الماء من تجريد الجلد من زيوته الطبيعية.

وصفة الجلسرين وزيت اللوز لعلاج خشونة اليدين

المكونات

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

نصف ملعقة من زيت اللوز.

بضع قطرات من عصير الليمون.

خطوات تحضير خلطة الجلسرين

خلط الجليسرين وزيت اللوز في وعاء.

إضافة عصير الليمون ويخلط جيدا.

يوضع الخليط على اليدين، ويتم التدليك بأطراف الأصابع، ويترك على اليدين لمدة ربع ساعة.

يترك حتى يجف تماماً، ثم تشطف اليدان بالماء الدافئ.