أطعمة تساعد على دعم الجهاز المناعي في الشتاء.. منها «المكسرات والعدس»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع حلول فصل الشتاء، يحرص الكثير من الناس على تناول الأطعمة المختلفة التي تحتوي على العناصر الغذائية الهامة لتعزيز مناعتهم، وأجريت بعض الدراسات من قبل فريق علم المناعة الغذائية في مركز «جان ماير لأبحاث التغذية البشرية» التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، حول الأطعمة التي تدعم المناعة للإنسان في البرودة، والتي كشفت نتائجها أنه لا يمكن الاعتماد على عنصر غذائي واحد، ويفضل التنوع بين الأغذية لضمان الحفاظ على الصحة العامة والاستفادة من جميع العناصر الغذائية.

قوة المناعة تختلف من شخص لآخر، لذا يلزم الحرص على دعمها باستمرار، حيث أشارت الدراسات إلى بعض الأطعمة التي يلزم الحفاظ ضمن نظام صحي متوازن، وذلك نقلًا عن «CNN»، ممثلة فيما يلي:

- الفواكه بأنواعها

- الخضروات

- الفاصوليا

- العدس

- المكسرات

كما قدم الباحثون مجموعة من النصائح ممثلة في اتباع خطة للوجبات اليومية والمتنوعة بانتظام، والحرص على تناول الفاكهة والخضروات الطازجة الفاكهة والخضار الطازجة، والحد من تناول الدهون والزيوت التي تسبب أضرارًا بالغة على صحة الإنسان.

لا تعتمد تقوية الجهاز المناعي على الأغذية فقط

وأكدت الدراسات أنه لا يمكن دعم صحة المناعة من الجانب الغذائي فقط، إذ يلزم الحفاظ على الصحة النفسية ودعمها إيجابيًا، وتجنب التوتر والحفاظ على أداء التمارين الرياضية، حيث كشفت الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي بإمكانه الحماية من أمراض كثيرة مثل ارتفاع الكوليسترول بالجسم، فقدان الذاكرة، أنواع السرطان خاصة سرطان الثدي، بالإضافة لدور بعض منها في إنقاص الوزن.

الجلوس في الشمس لمدة 10 دقائق يعزز الجهاز المناعي

كما نبهت وزارة الصحة المصرية بضرورة التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي لمدة تترواح من 10 إلى 15 دقيقة، ما يساعد على تكوين فيتامين «د» الذي يدعم المناعة، ويساعد في الحفاظ على صحة العظام، بالإضافة إلى الحرص على أخذ قسط كاف من النوم، للحفاظ على تكوين خلايا الدم البيضاء التي تدعم الجهاز المناعي لدى الإنسان.