طرق بسيطة تساعد الأم على التعامل مع نسيان الأطفال أثناء الدراسة.. وداعا لذاكرة السمكة

القاهرة - سمر حسين - ماما

«أولادي ذاكرتهم زي ذاكرة السمكة»..عبارة تشتكي بها بعض الأمهات من ذاكرة أبنائهن أثناء المذاكرة، إذ تصل بعض الأمهات إلى مرحلة فقدان الأمل على تطوير أبنائهن في المذاكرة، وتحاول استخدام شتى الأساليب لتقوية ذاكرة طفلها، والقدرة على المذاكرة.

خطوات تساعد على تقوية ذاكرة الأبناء

وفي هذا الصدد، أوضحت سالي عياد، أخصائية تعديل السلوك، لـ«هُن»، أن هناك تمارين بسيطة تساعد على تقوية الذاكرة، لتنشيط السمع بمعنى التحدث مع الطفل، وترديد أكثر من كلمة متتالية، وطلب من الطفل ترديدهم بنفس الترتيب.

الدخول في مرحلة الجمل

البدء بالجمل القصيرة، وبعد ذلك التطويل في العبارة حتى يزيد استيعاب الطفل، وبعد الانتهاء يبدأ سؤال الطفل في الجمل حتى يتضح مدى استيعاب الطفل للأسئلة التي توجه له.

رواية القصص

الطريقة الأخرى التي يمكن استخدامها رواية القصص مما يساعد على شد انتباه الطفل، وبعد الانتهاء تشجيع الطفل على روايتها مرة أخرى للتأكد من استيعاب الطفل لها، كل هذه الطرق تساعد على تحسين الذاكرة عند الأطفال.

أطعمة تساعد على تقوية ذاكرة الأطفال

ومن الأطعمة التي تساعد على تقوية ذاكرة الأطفال، كما ذكرها موقع «Web Md».

زبدة الفستق

من الأطعمة التي تساعد الأطفال على زيادة الذاكرة.

السلمون والتونا

تحتوي السلمون والتونا على أوميجا 3، إذ لها فوائد كثيرة على نمو الدماغ وتحسين وظائفه، كما تساعد على تحسين المهارات العقلية لدى الأطفال.

الشوفان

يحتوى الشوفان على عناصر تمد الجسم بالطاقة، ويحتوى على فيتامينات «ب» و«ه» والزنك الذي يحفز الدماغ لتقديم أفضل أداء لها.

البيض

يحتوى البيض على البروتين، كما أن صفار البيض غني بمادة الكولين، وهي من المواد التي تساعد على تقوية الذاكرة.