5 أطعمة تساعد على زيادة الوزن دون أن تنتبه

القاهرة - سمر حسين - صحة

زيادة الوزن من أحد المشكلات التي تؤرق الكثيرون، إذ ينتج عنها العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، لذلك تبدأ رحلة البحث عن كافة السبل التي تساعد على إنقاص الوزن، ويعتقد البعض أن الأطعمة التي تحتوى على الألياف تساعد على التخلص من الوزن الزائد ولكنه مفهوم خاطىء، لذلك نقدم لك 5 أطعمة تحتوى على الألياف يجب الابتعاد عنها، حسبما ذكرها موقع «Times of India».

أطعمة تتسبب في زيادة الوزن

الشوفان السريع

أفضل وجبة إفطار صحية يمكن تناولها لاحتوائه على البروتين والعناصر الغذائية، ولكن الشوفان السريع يخضع لعمليات معالجة، ويحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر.

خبز القمح الكامل

يصنف خبز القمح الكامل بأنه أفضل من الخبز الأسمر والأبيض لفقدان الوزن، ولكن هذا الاعتقاد خاطىء، وذلك لأن خبز القمح الكامل لا يحتوي على الكثير من الألياف، وله فوائد قليلة مقارنة بأنواع الخبز الأخرى.

شوربة الخضار بالكريمة

تحتوي شوربة الخضار بالكريمة على عدد متزايد من السعرات الحرارية التي تتسبب في زيادة الوزن، لذلك يمكن استبدال شوربة الكريمة بشوربة الخضار أو مرق العظام.

حبوب الإفطار

تسبب حبوب الإفطار في زيادة الوزن، لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر المنكهة، لذلك لا تعتبر خيارًا مثاليًا لفقدان الوزن.

عصائر الفواكه المعبأة

تحتوي العصائر المعبئة على السكريات بنسبة كبيرة ونسبة عالية من السعرات الحرارية ومحتوى السكر، بدلًا من عصائر الفاكهة المعبأة، يمكن استبدالها بعصير فواكه منزلي الصنع أو فاكهة كاملة فهي صحية أكثر، وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بطريقة أفضل.