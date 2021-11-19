فيديو يكشف هواية الفنانة مي عز الدين المفضلة: بتهذب النفس وتعلم الصبر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو أثناء ممارسة هوايتها المفضلة.

وبدأت في الفيديو تفصيل كوفيه من الكروشيه، وعلقت: «واضح إني قديمة في كل شىء، بحب هوايات قديمة، والأفلام القديمة بحس بهدوء وسلام في كل ما هو قديم».

وانهالت تعليقات متابعيها على الفيديو، أبرزها: «إنتي جميلة وراقيه»، «أي حاجه قديمة حلوة وأى حرفة قديمة زي التريكو والتطريز وغيره من الحاجات دي بتهذب النفس وتعلم الصبر»، «قليل جدا اللي بيحن لأيام الزمن الجميل».

آخر أعمال مي عز الدين

وكانت آخر المسلسلات التي شاركت فيها الفنانة مي عز الدين، مسلسل «خيط حرير»، الذي ضم عددًا كبيرًا من الفنانين، من بينهم نيكولا معوض وسوسن بدر، مي سليم وهنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، وولاء شريف، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.

ودارت أحداث المسلسل حول الفتاة الفقيرة «مسك»، التي حاولت مساعدة والدها في مصاريف المنزل، وعينت في إحدى شركات كبار رجل الأعمال، وجمعتها قصة حب مع حازم ابن صاحب الشركة، واستكملت القصة في شكل درامي، إذ تعرضت لضرر كبير على يد الأسرة، واختفت فترة وعادت لتنتقم.