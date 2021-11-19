هكذا تتعاملين مع الشعر الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يمثل الشيب كابوسا مزعجا للمرأة؛ حيث إنه يسلبها شبابها، ما يؤثر بالسلب على طلتها وثقتها بنفسها. ويمكن للمرأة التعامل مع الشيب بطرق مختلفة مثل الإبطاء والإخفاء أو تقبل الأمر الواقع مع العناية الجيدة بالشعر.

وأوضح مصفف الشعر الألماني ينس داجنه أن الشيب يحدث بسبب تراجع إنتاج الجسم من صبغة الميلانين مع التقدم في العمر، والذي عادة ما يحدث اعتبارا من عمر 40 سنة.

إبطاء

وأضافت داجنه أنه يمكن للمرأة بإبطاء عملية الشيب من خلال استعمال ما يعرف باللوشن المضاد للشيب بمجرد ظهور أولى الشعيرات البيضاء؛ حيث يعمل اللوشن على إبطاء عملية فقدان الشعر للصبغة وتنشيط صبغة جديدة في جذور الشعر. ويمكن تحقيق نتائج ملحوظة بعد ثلاثة شهور تقريبا. ويَعد الشامبو المضاد للشيب بنتائج مماثلة.

إخفاء

ومن جانبه أشار مصفف الشعر الألماني أنطونيو فاينيتشكه إلى أنه يمكن للمرأة إخفاء الشعر الأبيض من خلال صبغ الشعر، موصيا باختيار الدرجات اللونية الفاتحة كلما تقدم العمر؛ نظرا لأن الدرجات اللونية الداكنة للشعر تسلط الضوء على تجاعيد البشرة، ومن ثم تبدو المرأة أكبر عمرا من عمرها الحقيقي.

عناية جيدة

وأضاف فاينيتشكه أنه من ضمن الخيارات المتاحة أمام المرأة قبول الأمر الواقع وترك الشعر الأبيض كما هو مع العناية الجيدة به، مشيرا إلى أن الشعر الأبيض يميل مع الوقت إلى اللون الأصفر بفعل أشعة الشمس وغيرها من المؤثرات البيئية، وهو ما يمكن مواجهته من خلال استعمال الشامبو المحتوي على الفضة؛ حيث تعمل الصبغات الفضية على إزالة الاصفرار.

ومن المشاكل الأخرى للشعر الأبيض أنه يصبح أشعثا ويصعب تصفيفه؛ لذا ينبغي ترطيبه بواسطة البلسم وحمامات الكريم.

وأشار داجنه إلى أنه يمكن للمرأة صرف الأنظار عن الشعر الأبيض من خلال بعض الحيل البسيطة مثل وضع مكياج أكثر جاذبية أو ارتداء ملابس ذات ألوان زاهية تنبض بالحياة أو ارتداء نظارة جذابة تخطف الأنظار إليها.