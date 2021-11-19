توقعات الأبراج وحظك اليوم 19-11: زواج لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop".

برج الحمل:

عاطفياً برج الحمل: لا تذهب بعيدا فقد يفاجئك شريك حياتك بزيارة عند المساء.

مهنياً: تتعرف على أصدقاء جدد في عملك يضيفون لحياتك السعادة والتغير.

- برج الثور:

عاطفياً برج الثور: مساندتك لشريكك فى أوقات ضعفه بداية جديدة نحو التقدم في علاقتكما.

مهنياً: تتعرض للانتقادات من زملائك في العمل، لذا حافظ على إحساسك بالتواضع، وكن صبورا مع الآخرين.

- برج الجوزاء:

عاطفياً برج الجوزاء: تتعرض لمشاكل مع شريك حياتك، حاول أن تستمع إليه، وتعطيه المزيد من الوقت.

مهنياً: لا تقلق هذا الوقت المناسب للدخول في مشاريع جديدة، وتغير العمل الخاص بك.

- برج السرطان؛

عاطفياً برج السرطان: تجمعات عائلية مع شريكك، تزيد من شعورك بالسعادة والطاقة الإيجابية.

مهنياً: تمر بفترة من التوتر نتيجة مشاكل في العمل، حاول إلا يؤثر ذلك على حالتك النفسية.

- برج الأسد:

عاطفياً برج الأسد: تشعر بالحرن والاكتئاب، لذا من الصعب بالنسبة لك التواصل مع شريكك.

مهنياً: ربما تضطر لاتخاذ قرار صعب يتعلق بمجال عملك، لذلك يجب عليك التفكير جيدا.

- برج العذراء:

عاطفياً برج العذراء: عليك الحذر لكي لا تتورط في بعض المشاكل العاطفية التي ليس لك علاقة بها.

مهنياً: يعتمد العديد من الأشخاص عليك هذا الفترة، لذلك احترس من خذلانهم، وابذل قصارى جهدك لمساعدتهم.

- برج الميزان:

عاطفياً برج الميزان: تفكر في شخص مميز في حياتك، أو تتمنى لو كان لديك شخص مهم في حياتك.

مهنياً: تقرر أخذ دورة لتعلم إتقان مجال تقني كان من الصعب عليك فهمه.

- برج العقرب:

عاطفياً برج العقرب: تقضي جزءا كبيرا هذه الفترة، في التخطيط لكيفية العثور على رفيق الحياة.

مهنياً: قوة التركيز لديك قوية والموارد التي تحتاجها موجودة، لذا يمكنك إثبات ذاتك.

- برج القوس:

عاطفياً برج القوس: تقع في الحب وتقابل شخصا ما في حدث اجتماعي ينتهي بك الأمر ليكون شريك حياتك.

مهنياً: قضاء المزيد من الوقت مع أصدقائك في العمل يملأ قلبك بالحب ويشعرك بالسعادة.

- برج الجدى:

عاطفياً برج الجدي: هذا الوقت مهم للتفكير في المستقبل بشأن علاقتك بشريكك، فكر جيدا وتحلى بالصبر.

مهنياً: ركز على إنجاز المهام في روتينك المعتاد، ضع خطة لذلك وستشعر بتحسن كبير.

- برج الدلو:

عاطفياً برج الدلو: تشعر بالضغط على عواطفك، حاول أن تمسك أعصابك وركز طاقتك على ترتيب شئوونك العاطفية.

مهنياً: التسرع يؤدي إلى أخطاء طائشة، لذا إذا كنت تنوي القيام بعمل، قم بذلك بشكل صحيح.

- برج الحوت:

عاطفياً برج الحوت: ربما يكون هناك لقاء مهم مع شريكك وستخرج منه بقرارات واضحة بخصوص الأفكار التي كانت تشغلك الفترة الماضية.

مهنياً: أهدافك ليست بعيدا عن متناول يدك، لذا حافظ على تركيزك لتصل إلى ما تريد.