أمهات يرفعن درجة الاستعداد القصوى بعد تعطيل الدراسة في 5 محافظات

القاهرة - سمر حسين - ماما

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وحذرت من حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اعتبارًا من يوم السبت المقبل 20 نوفمبر، إذ تشهد البلاد تقلبات جوية عنيفة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك قررت 5 محافظات، تعطيل الدراسة خلال يومي السبت والأحد المقبلين، التي تشمل: « البحيرة، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، مرسى مطروح»، وهو القرار الذي تحول إلى حديث الأمهات لبدء التفكير في كيفية حماية أبنائهن بعد حلول فصل الشتاء.

أمهات يرفعن درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الطقس السيء

وفي هذا الصدد، أشادت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر بقرار تعليق الدراسة في المحافظات التي حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس سييء بها، موضحة أن هذا يعكس حرص الدولة على سلامة الطلاب، وأنها أولوية لدي المسئولين.

إشادات للأمهات فبل خروج الطلاب للمدارس

وحرصت «حزاوي» على تقديم بعض الإرشادات للأمهات تتبعها مع أولادها لحمايتهم قبل الخروج للمدرسة، ارتداء الأبناء الملابس الثقيلة، تجنب تعرض الابناء لتيارات الهواء لتجنب الاصابة بنزلات البرد.

وأضافت أنه قبل الخروج يجب فتح النوافذ حتى يعتاد الأبناء على الجو الخارجي، وتجنب عند النزول للشارع لمس أو الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المشي أسفل لوحات الإعلانات تجنبًا لسقوطها من شدة الهواء، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بتغذية الأبناء بالخضار والفاكهة، وخصوصا الغنية بفيتامين سي لرفع المناعة، وتقديم المشروبات الساخنة للأبناء مع الحرص على تناول عسل النحل الذي يساعد على رفع مناعة الجسم.

واختتمت «حزاوي» أنه يمكن الأمهات مساعدة الأبناء في مراجعة الدروس من خلال القنوات التعليمية أو المنصات المختلفة حتى يكون هناك استفادة من وقت الإجازة.

الابتعاد عن عواميد الكهرباء

بينما قالت سلوى السيد، ولي أمر، إنها ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء، بالتنويع في الأكلات المفيدة للجسم والتي تساعد على رفع المناعة للحماية من الاصابة بالأمراض ونزلات البرد، متابعه: «كل أم متوقعه أن الشتاء السنة دي هيكون شديد جدا، علشان كده بنحاول نوعي أولادنا بكيفية التعامل حال سقوط أمطار عند تواجدهم في المدرسة مثل الابتعاد عن عواميد الكهرباء».