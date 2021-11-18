لايف ستايل

«منار» تترك الهندسة من أجل التصميم والتفصيل.. «حلم الطفولة بيتحقق»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منار حازم من الهندسة المدنية للتفصيل

لم يكن حلمها أن تصبح مهندسة، ولكن تنفيذًا لرغبة والدتها التحقت بها، هوايتها تصميم وتفصيل الأزياء التي أحبتها منذ صغرها، كانت تمارس هوايتها كنوع من التسلية، ولكنها لا تدري بأنها كانت تنمي موهبتها لتشتهر في عالم الخياطة منذ أكثر من 18 عامًا.

منار حازم 40 عامًا، التحقت بكلية الهندسة جامعة القاهرة قسم مدني، عملت بشهادتها لمدة شهرين فقط، لم تكن تحب مجالها ففكرت بحلمها منذ الطفولة وهو التصميم، حصلت على دبلومة تصميم الأزياء من كلية الفنون التطبيقة جامعة حلون، ثم دبلومة الفاشون والباترون من مدرسة أخبار اليوم، لكي تستطيع ممارسة حلمها، وحبها الشديد له.

e582d10f0d.jpg

عملت منار ببعض المعارض المتخصصة فى تصميم الأزياء كفترة تدريب وزيادة خبرة بالنسبة لها حتى تستطيع إنشاء معرضها الخاص، لكنها لم تسلم من سخرية الناس بسبب عملها قائلة: «الناس كانت بتقول عليا مجنونة علشان سبت الهندسة، واشتغلت فى الخياطه»، لم تستسلم منار فى إكمال مسيرتها وتنفيذ حلم الطفولة.

c6b7385824.jpg

بدأت منار عملها «بفساتين السعادة» التي كانت تقدمها لأصدقائها وجيرانها بدون مقابل مادي كتجربة أولية لتصميماتها، عندما لاقت إقبال شديد عليها خصصت إحدى غرف منزلها للعرض، ثم بعد ذلك قامت بتأجير معرض أكبر لكي يستطيع احتواء تصميماتها.

f3688827e7.jpg

تعمل منار على تصميم فساتين الزفاف غير المتواجدة في المتاجر، والتي لاقت دعمًا شديدًا من الناس قائلة: «بحب أعمل الحاجة الصعبة بتكون مختلفة، وأكتر حاجه بتفرحني لما عروسة تقولي إنتي عملتي لي فستان أحلامي»، ومازالت مستمرة في تحقيق حلمها الذي ينمو مع مرور الأيام.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا