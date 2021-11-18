القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج الشهية للأطفال، أمر تبحث عنه العديد من الأمهات، اللاتي يصيب أطفالهن بعدم الرغبة في تناول الطعام، بكافة أشكاله ومذاقه، ربما لأسباب مرضية نفسية، أو حتى أسباب مرضية جسدية، أو لأمور أخرى تفقد رغبتهن في تناول الطعام، في ظل محاولات الأمهات معهما، فقد يمتنع عن تناول الطعام في وقت الوجبة، أو عن الطعان بوجه عام، الأمر الذي يثير القلق في نفوس الأمهات عادة.

علاج فقدان الشهية للأطفال.. اعرف الأسباب أولًا

في هذا الصدد، أكد الدكتور وائل صفوت استشاري الباطنة العامة والمستشار الاقليمي للتوعية الصحية، أن علاج فقدان الشهية للأطفال، يتوقف على 3 أسباب رئيسية لحدثوث هذا الأمر، موضحًا خلال حديثه لـ «هُن» أسباب فقدان الشهية للأطفال، وهي على النحو التالي:

1- تناول السكريات بكثرة

تزيد السكريات نسبة السكر في الدم، إذ يترتب عليها غلق مركز الشبع.

2- وجود مشاكل في بسبب سوء التغذية

وهي معاناة الأطفال من مشكلات الهضم، أو الغازات، أو تناول الأكلات الغير صحية.

3- الرهبة من ضغط الأهل

الأمر الذي يتنج عن إجبار الأهالي الأطفال لتناول الطعام رغمًا عنهم، مايزيد الرغبة في الرفض لديهم.

علاج فقدان الشهية للأطفال: «متجريش وراه بطبق الأكل»

وعن طرق علاج فقدان الشهية للأطفال، أكد استشاري الباطنة العامة والمستشار الإقليمي للتوعية الصحية، أن العلاج يتوقف على علاج الأسباب، والتي تأتي على النحو الآتي:

تقليل السكريات خلال اليوم، للأطفال.

إجراء تحاليل براز لكشف وجود مشاكل في المعدة، أو الهضم، أو وجود ديدان وعلاجها بالأدوية.

تناول أدوية تساعد على الهضم.

إجراء تحاليل صورة دم، الكشف عن المشاكل الصحية.

عدم إجبار الأطفال على تناول الأطعمة بالقوة: «متجريش وراه بطبق الأكل».