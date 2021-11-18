الامارات | طفل سعودي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل سعودي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيديو لطفل سعودي منصات التواصل السعودي، محققا مشاهدات تجاوزت المليون مشاهدة على موقع «تويتر» خلال ساعات، وذلك بعدما نشر جد الطفل مقطع الفيديو عبر حسابه؛ موثقا رد فعل حفيده بعد الحديث عنه دون علم الطفل.

ويظهر في الفيديو، الطفل خلال دوامه الدراسي، وهو يسمع مقطع صوتي لجده دون علمه؛ ليبكي فرحا، بعد إشادات قالها الجد بحق حفيده.

وقال الجد عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ياسر ولد بنتي طلبت المدرسة من والدته تسجيل صوتي أنا جده والتحدث عنه بشكلٍ مفاجئ له أمام الطلاب، شوفوا ردة الفعل عليه».

وتفاعل عشرات الآلاف مع رد فعل الطفل البالغ من العمر 6 سنوات، الذين أعربوا عن سعادتهم وتأثرهم بالطفل ودموعه.

وقال حزام السحيمي جد الطفل لقناة «روتانا خليجية»، إن السبب الرئيسي في تسجيل الفيديو هي مُعلمة الطفل التي طلبت مقطع صوتي حتى يسمعه الأطفال في المدرسة.

وأضاف: «رد فعل الطفل دليل على أن الكلمات المحفزة مهمة بالنسبة له وتفتح له آفاق جديدة وتوسع مداركه وتساعده على التقدم».

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