منها قلة النوم.. 5 أسباب تجعلك تشعر بالجوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شعور مزعج يعاني منه البعض بإحساسهم بالجوع بشكل دائم على الرغم من تناول الطعام.

ويتعارض الجوع المتكرر مع الأنشطة، إلى جانب تأثيره على زيادة الوزن وتسببه في العديد من المخاطر الصحية.

وتوضح الدكتورة جوليا زومبانو أخصائية التغذية بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكي، أن الشعور بالجوع غالبًا ما يحدث لأننا نفتقر إلى البروتين والألياف والدهون، بالإضافة إلى إمكانية تأثير قلة النوم أو الإجهاد أيضًا على الشهية.

ونستعرض فيما يلي الأسباب الشائعة للجوع المتكرر، وفقًا لموقع kompas:

-نقص تناول البروتين

البروتين أحد العناصر الغذائية الثلاثة التي يحتاجها الجسم لمنحه الطاقة، فعند تناول البروتين المحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، يمكن أن يبطئ ذلك من معدل الجلوكوز.

هذا يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالامتلاء لفترة أطول، لذلك عند تناول الطعام، يُنصح بإضافة منتجات مثل الحليب واللبن والبيض والأسماك والمكسرات.

-قلة النوم

يمكن أن تزيد من إنتاج الجيرلين ما يجعلك تشعر بالجوع عندما تحتاج إلى النوم حقًا، والنوم مثالي لجعل نظامك يتعافى ويتجدد.

وفي حال عدم الاستطاعة على النوم طوال الليل، عليك بالاستعانة بقيلولة سريعة أو حتى مجرد راحة الجسم

-كثرة استهلاك الكربوهيدرات المكررة

تمت معالجة الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات المكررة وتفقد الكثير من العناصر الغذائية والألياف، لذلك، فإن تناول الكثير من الكربوهيدرات المكررة لا يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة.

الاستهلاك المفرط للكربوهيدرات المكررة يجعل سكر الدم يرتفع وينخفض فجأة. هذا ما يثير الجوع.

-دهون أقل صحية

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين والجوز أو بذور الكتان يمكن أن يساعد في التحكم في شهيتك، ولكن إذا كنت تأكل دهونًا أقل صحية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات والأطعمة عالية السكر.

الدهون أيضًا من المغذيات الكبيرة الهامة التي يحتاجها الجسم".

-قلة استهلاك الألياف

الألياف جيدة جدًا لصحة الجسم، لذلك، يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والعدس والفول والشوفان للمساعدة في إفراز هرمونات تقليل الشهية.