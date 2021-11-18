ماذا يكشف حذائك عن شخصيتك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

"لا تثق أبدًا في شخص يرتدي أحذية مدببة"، هل سمعت بذلك من قبل؟ إنه قول مأثور شهير ربما سمعته من أجدادك، بشكل أساسي، نوع الأحذية التي ترتديها، بما في ذلك الشكل والمادة واللون، يخبرنا كثيرًا عن شخصيتك إنه يعكس طبيعتك وخياراتك في الحياة.

إذن ما نوع الأحذية التي لديك؟.. هل هو لامع أم تقليدي؟ تعرف على ما يكشف حذائك عن شخصيتك، وفقا لموقع timesofindia.

الحذاء اللامع

أولئك الذين يرتدون الأحذية اللامعة البراقة يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام، هؤلاء الناس منفتحون على الحياة، وفخورون بأنفسهم قليلاً.

الحذاء البسيط

إذا كان لديك حذاء بسيط ومريح وسهل الارتداء، فلديك نوع مقبول من الشخصية، أنت كريم وتحب الخير، أنت تعمل بقلبك في أي عمل تقوم به.

الأحذية القديمة لكن بحالة جيدة

هناك بعض الأشخاص الذين يمتلكون كمية محدودة من الأحذية ويكررون ارتدائها كثيرًا، الأحذية مصانة جيدًا وتبدو أنيقة، الأفراد الذين يمتلكون مثل هذه الأحذية هم عمليون ويحكمون ضميرهم في كل شيء.

الأحذية الغريبة غير المتطابقة

أولئك الذين لا يهتمون بما يرتدونه على أقدامهم، سواء كانت أحذية قماشية أو شبشب أو أحذية رياضية غير متطابقة، يكونون عمومًا ليبراليين للغاية في نهجهم في الحياة.

الأحذية بطول الكاحل

الآن، لا يمتلك الجميع أحذية بطول الكاحل لأنها تقيد حركتك قليلاً، الأشخاص الذين يمتلكون مثل هذه الأحذية لديهم شخصية عدوانية، لديهم اللياقة التي يتبعونها وأحذية الكاحل تمنحهم نوعًا من الراحة مع إحساس بالقوة.

الأحذية الباهتة

إذا كانت أحذية أحدهم مملة وباهتة، فهذا الشخص قمعي وبعيد عن الناس إلى حد ما، العلاقات الاجتماعية تجعلهم غير مرتاحين لأنه من الصعب عليهم الدخول في علاقة في المقام الأول، الشيء الجيد هو أنهم لا يهتمون بما يعتقده الناس عنهم، إنهم في الحقيقة لا يهتموا كثيرا بمظهرهم.