في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات الفنانة منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

دائما ما تبهر الجمهور بأدائها المبدع في أعمالها الفنية، فهي واحدة من أهم وأبرز النجمات على الساحة الفنية، لموهبتها الكبيرة والفريدة، التي جعلوها من نجوم الصف الأول، هي الفنانة منى زكي التي تحتفل بعيد ميلادها اليوم.

واحتفالا بعيد ميلادها نستعرض لكم أجمل وأبرز الإطلالات التي خطفت الأنظار وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي:

-فستان شيفون:

أطلت الفنانة منى زكي بفستان قصير بأكمام طويلة ومفتوحة من الشيفون باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي وصندل بنفس اللون، كما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى وبمكياج ناعم.

جامبسوت فضي بشراشيب:

ظهرت أيضا مرتدية جمبسوت باللون الفضي اللامع، على صيحة الشورت، وبشراشيب من الكتف.

واعتمدت تسريحة شعر ديل الحصان، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياج ناعم بألوان هادئة.

فستان كت:

كما ظهرت بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا كت باللون الأسود، مزود بحزام عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود.

بفستان أحمر:

وأطلت بفستان قصير بأكمام طويلة ومفتوحة من الشيفون باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي وصندل مفتوح بنفس اللون.

كما اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والميكب بألوان هادئة مناسبة لملامحها.

-فستان أبيض مزين بالريش:

تميز الفستان بتصميم off shoulder، وتزين بالريش من عند منطقة الصدر والأطراف، ونسقت معه قصة الشعر المرفوع، واعتمدت على الإكسسوارات الفضية كبيرة الحجم، وحملت حقيبة صغيرة متماشية مع الإكسسوارات.

-فستان باللون الزيتي:

ارتدت فستانا طويلا باللون الزيتي بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، ووضعت شعرها على الجنب، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا.

-البيبي بلو:

وظهرت بفستان بيبي بلو بقصة الكم الواحد، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند الساق، وكشكشة عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-بجامبسوت موف:

وارتدت جامبسوت باللون الموف بقثة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكاشمير، وارتدت إكسسوارت مكونة من أسورة وحلق، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-فستان كحلي:

وظهرت منى بفستان كحلي قصير بقصة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسورات مكونة من أسورة وحلق، وتركت شعرها منسدلا.