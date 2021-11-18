"بلاش كذب".. لا تقل هذه الأشياء أبدا لمواليد برج العذراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعمل مواليد برج العذراء بجد واجتهاد، فهم عمليون للغاية ويحللون كل جانب من جوانب حياتهم، لذلك عند التعامل معهم، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك، خاصة إذا كنت تريد البقاء على علاقة جيدة معهم.

مواليد العذراء يحبون العمل ويضعونه فوق كل اعتبار، يمكن أن يقضوا ليال بلا نوم إذا لم يخططوا جيدًا، لذا فإن مطالبتهم بالتخلص من شيء بالغ الأهمية بالنسبة لهم، ليس فكرة جيدة بل تزعجهم، وفقا لموقع timesofindia.

توقف عن كونك مهووس بالسيطرة

يحب مولود العذراء الشعور بالتحكم والسيطرة، ومع ذلك، فلن يعترفوا بذلك أبدًا، هذا الشعور بالسيطرة يجعلهم يشعرون بالرضا عن أنفسهم، لذا فإن مناقشتهم بشأن شيء كهذا يغضبهم.

حاول السيطرة على غضبك

في وقت الغضب حاول تجنب مولود برج العذراء، لأنه لا يستطيع السيطرة على غضبه، لذلك لا تقل له حاول السيطرة على غضبك أبدا.

لا تكن غامضا أمامه

يتسم مواليد برج العذراء بالواقعية الشديدة، لذا تجنب محاولة أن تكون غامضًا أمامهم، لأنك ببساطة ستحرج نفسك.. لماذا ا؟ نظرًا لأنهم يحبون الوضوح.

يجب ألا تكذب

مواليد برج العذراء معروفون بصدقهم لذلك احذر من أن تقع في فخ جملة "لا تكذب"، لأنهم سيشعرون بالغضب منك، كما أنك إذا حاولت أن تكذب عليهم ستخسر صداقتهم.