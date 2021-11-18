رجل يعتدي على طفلة ومحكمة هندية تقضي ببرائته.. السبب صادم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعادت الصحف العالمية، نشر قضية الطفلة الهندية التي تعرضت للاعتداء الجنسي بطريقة وحشية من قبل رجل أربعيني في الهند منذ 6 سنوات، وذلك لأن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة المتهم من القضية المنسوبة إليه، وكان قرارها أنه لا يحدث الاعتداء الجنسي إلا بالملامسة الجلدية، مما أثار جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونزل الخبر كالصاعقة على أم الطفلة والمتعاملين معها.

تفاصيل تعرض الطفلة للاعتداء

استغل الرجل البالغ من العمر 39 عامًا، براءة الطفلة التي كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، في وقت حدوث واقعة التحرش، واستدرجها إلى بيته بعد إقناعها أنه يحتاج إلى المساعدة، عندما وصلت الفتاة إلى المنزل سرعان ما قام الجاني بملامسة جسدها في أماكن حرجة وحاول نزع ملابسها، وأصيبت الطفلة بالذهول لما يحدث معها، إلا أنها استطاعت الإفلات من بين يديه، وقصت ما حدث معها لوالدتها التي قامت برفع دعوى قضائية عليه في ديسمبر عام 2016، وفقًا لـ «BBC news».

الحكم الذي أصدرته محكمة مومباي

بعد مرور خمس سنوات على الواقعة في 12 يناير2021 أصدرت المحكمة قرارها بأن الضغط على صدر الفتاة دون نزع ملابسها لا يعتبر اعتداء جنسي، لأنه لم يكن هناك ملامسة جلدية، ولا توجه له تهمة التحرش الجنسي.

أثار الحكم جدلاً واسعًا، وقابله أهل الطفلة بالرفض مما أدى إلى تقديم طلبات التماس، وبعد معاناة الأم في المحاكم لعدة سنوات أصدرت المحكمة قرارها الثاني بسجن المتهم لمدة ثلاثة سنوات، وذلك في 27 يناير من هذا العام، لكنها أعادت النظر في القضية مرة أخرى، وألغت الحكم.

قال المدعي العام الهندي كيه كيه فينوغوبا، إن الحكم الصادر على الجاني لا يمكن تنفيذه إذ أن ملامسة الجلد للجلد لم تحدث، وهو أمر ضروري في قضية الاعتداء الجنسي بموجب قانون Poco الخاص بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.

ملامسة جسد المرأة بقفازات جراحية لن يعاقب عليها القانون

وأضاف فينوغوبال أن الرجل إذا ارتدى قفازات جراحية وقام بملامسة جسد المرأة بالكامل فلن يعاقب على قضية الاعتداء الجنسي، وفقًا لهذا القانون براءة المحكمة المتهم الذي قام بملامسة ثدي فتاة قاصر فوق ملابسها، مما أثار الجدل على الصحف العالمية، ومنظمات حماية الطفل.