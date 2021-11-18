استشاري سمنة يحذر من تناول أنواع معينة من الخبز أثناء الريجيم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التخلص من السمنة صار هدفًا في حد ذاته لكثير من الرجال والسيدات، من أجل الوقاية من الأمراض الناجمة عن زيادة الوزن والتي تصل إلى حد الوفاة، نتيجة تراكم الدهون غير الطبيعية أو المفرطة على جسم الإنسان، وبحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، تضاعفت السمنة في العالم بنحو 3 أضعاف منذ سبعينيات القرن الماضي.

لماذا تحدث السمنة؟

ويعتبر اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية المتمثلة في الكربوهيدرات والدهون التي يستهلكها الإنسان، وتلك التي يحرقها لجسم هي السبب الأساسي في زيادة الوزن والسمنة.

وتتبنى الأنظمة والحميات الغذائية، دعوات مختلفة لمقاطعة بعض الأطعمة من بينها السكر الأبيض والخبز وغير ذلك، إلا أن البعض يجد صعوبة في مقاطعة الخبز مقاطعة تامة، فيبحث عن أفضل أنواع الخبز المناسب للريجيم.

أفضل أنواع الخبز للريجيم

وتتعدد أنواع المخبوزات المعروضة في الأسواق، مما قد يضع الشخص في حيرة من أمره عند الرغبة في اتباع النظام الغذائي الصحي، يلجأ بعض الأشخاص إلى حرمان أنفسهم من تناول الخبز لربطهم زيادة الوزن به.

وفي هذا الصدد، ينصح الدكتور هاني جبران استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، في تصريحات لـ«الوطن» بعدم الإسراف في العموم، مع الامتناع تمامًا عن الخبز الأبيض، والمخبوزات المصنوعة من الدقيق المعالج لاحتوائها على سعرات حرارية عالية.

تحذير من تناول الخبز الأسمر

وتابع «جبران» أن الخبز الأسمر أو البلدي المصنع من الحبوب الكاملة هو الأفضل أثناء اتباع النظام الغذائي، محذرًا من بعض أنواع الخبز الأسمر المصنعة من الدقيق الأبيض، والمضاف إليها العسل الأسود لإيهام المستهلك بأنها مصنعة من الحبوب الكاملة، لذك يجب شراء الخبز من مكان موثوق به.

كما نصح بمراقبة الكمية التي يجرى يتناولها من الخبز الأسمر، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الوزن، مشيرا إلى أن ميزة «الردة» الموجودة في الخبز الأسمر تسهم فى ملء المعدة، وهي غنية بمضادات الأكسدة والألياف، قائلًا: «ولنجعل كلوا واشربوا ولا تسرفوا هي القاعدة التي نسير عليها»، موضحًا أن استهلاك كميات كبيرة من الخبز الأسمر أيضًا ترفع مستوى الأنسولين في الدم وتحقق شبع مؤقت، يعقبه جوع بعد فترة قصيرة.