5 أخطاء تجذب الفئران إلى المنزل.. منها ترك الفول السوداني والشيكولاتة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الحق في فار».. واحدة من الاستغاثات الكارثية التي تتواجد في بعض المنازل، تبدأ بالصراخ خاصة إن كان هناك شخص يعاني من فوبيا التعرض للحيوانات والقوراض، علاوة على ذلك الأضرار التي تسببها الفئران على صحة الانسان، فهي تحمل الكثير من البكتيريا والجراثيم وأمراضًا قاتلة مثل الطاعون والحمى، وقد تعاني الكثير من البيوت من تكرار تسلل الفئران لدخولها، دون معرفة الأسباب والتي قد يكون أصحابها جزءًا من سبب اقتراب الفئران لهم، لذا ما الذي يجذب الفئران لبعض المنازل؟.

تسلط «هن» في السطور التالية موضحة الأشياء التي تجذب الفئران للمنزل، والتي لايعرفها الكثيرون، وفقًا لموقع «Insider»:

أشياء تجذب الفئران للمنزل

- تخزين الطعام في أوعية دون غلقها جيدًا

بشكل عام، من الصعب دخول الفئران إلى الثلاجة، ولكن إذا كان لديك أكياس من الدقيق أو السكر أو الأطعمة مغلفة بورق مقوى فإنها تجذب الفئران إليها، لذا يستحسن وضعها في أوعية زجاجية أو بلاستيكية محكمة الاغلاق.

- ترك بقايا الطعام في المنزل وخاصة اللحوم

يلزم تنظيف الأطعمة المنسكبة مثل السكر والأرز جيدًا وبسرعة، فبعض الحبوب التي تنسكب أسفل الخزانة أو في المطبخ بشكل عام، تكون بمثابة دعوة لحضور الفئران، بالإضافة لعدم ترك الأطباق متسخة في الحوض، أو وضع طعام الحيوانات الأليفة إذ لم يأكلوه على الفور فهو نقطة جذب ووليمة للفئران.

الفول السوداني والشيكولاتة من أفضل الأغذية المحببة للفئران

- الفول السوداني والشيكولاتة

يحب الفئران الكربوهيدرات مثل الإنسان، وتعتبر زبدة الفول السوداني من أفضل الأغذية عندهم، لذا لا يفضل تركها مكشوفة في المنزل، كما يمكن الاستعانة بها كوسيلة لاصطيادهم.

- العيش بمنزل فوضوي وغير مرتب

الفأر لا يأتي إلى المنزل بمفرده حتى لو ظهر واحدًا فقط، يكون له أصدقاء يختبئون بعيدًا عن الأنظار، يبحثون عن مكان للاتصال بالمنزل، وترك المنزل غير مرتب بمثابة إمدادات جاهزة للتعشيش بداخلها.

- عدم التخلص من القمامة بانتظام

مخلفات لست بحاجة لها، ولكنها تشبه بترتيب الطاولة للفئران، فالأكياس البلاستيكية المملوءة بالمخلفات هي مستهدف الفئران الجائعة.