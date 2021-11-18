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البقع الحمراء في بياض العين.. علام تدل؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلاحظ بعض الأشخاص وجود بقع حمراء في بياض العين، وفي بعض الحالات من الممكن أن تشير إلى المعاناة من مشكلة صحية تتطلب استشارة الطبيب المختص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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