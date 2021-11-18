البقع الحمراء في بياض العين.. علام تدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاحظ بعض الأشخاص وجود بقع حمراء في بياض العين، وفي بعض الحالات من الممكن أن تشير إلى المعاناة من مشكلة صحية تتطلب استشارة الطبيب المختص.

محمد يوسف

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