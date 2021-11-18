منها التعرق دون سبب.. اعرف العلامات غير الشائعة للنوبات القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ألم الصدر والتعرق وعدم الراحة، هي بعض العلامات المنبهة لنوبة قلبية، وهي حالة يتم فيها منع الدورة الدموية في القلب، ويحدث بسبب تراكم الدهون والكوليسترول، والتي يمكن أن تشكل لويحات في الشرايين.

وإذا لم تتم إزالة الانسداد في الوقت المناسب، تبدأ أنسجة القلب في الموت بسبب نقص الأكسجين.

وفي حالة النوبة القلبية الخفيفة، يتأثر جزء صغير فقط من عضلة القلب، وهذا أيضًا لا يسبب ضررًا دائمًا للقلب، وذلك لأن الانسداد في الشريان يحدث في شريان صغير يمد القلب بكمية صغيرة من الدم ولا يمنع التدفق تمامًا.

بسبب الانسداد الجزئي، لا تستمر الأعراض لفترة أطول ويعاني القلب فقط من أضرار طفيفة، لكن هذا لا يعني أن النوبة القلبية الخفيفة ليست خطيرة، فيمكن أن تؤدي إلى تلف دائم ومشاكل أخرى مثل قصور القلب وضربات القلب غير الطبيعية وزيادة خطر الإصابة بنوبة ثانية.

وغالبًا ما تمر بعض العلامات غير الشائعة دون أن يلاحظها أحد، خاصة في حالة الإصابة بنوبة قلبية خفيفة، والتي نستعرضها فيما يلي وفقًا لموقع timesofindia.

- آلام الرقبة أو الفك

قد يبدو الألم في القلب أو الفك غير مرتبط بالقلب، ولكنه أحد الأعراض الشائعة للنوبة القلبية الخفيفة.

يمكن أن يكون الألم في مؤخرة العنق أو الفك علامة شائعة على النوبة القلبية، خاصة عند النساء، وقد يبدأ الألم أحيانًا من الفك وينتشر إلى الرقبة، ويحدث ذلك فجأة ويمكن أن يظهر دون أي علامة تحذير.

- ألم أو وخز في الذراعين

يعد الألم أو الوخز في ذراعي الجسم من الأعراض الشائعة، وغالبًا ما يكون محسوسًا في الذراع اليسرى ويشع أسفل الجانب الأيسر من الجسم، وقد يكون أو لا يكون مصحوبًا بعدم الراحة في الصدر وآلام الرقبة.

- التعرق

التعرق شائع بعد جلسة تمرين مكثفة أو في أيام الصيف عندما تكون بالخارج، ولكن إذا كنت تتعرق بغزارة دون سبب أثناء الجلوس في غرفة أو في منتصف الليل، فقد يكون ذلك إشارة إلى نوبة قلبية، لذا يجب أن تأخذ هذا على محمل الجد واستدعي سيارة إسعاف على الفور.

- ضيق التنفس والدوخة

عندما تبدأ في التنفس بقوة كما لو كنت تجري ماراثونًا عندما تصعد درجًا فقط، فهذا يعني أن قلبك لا يعمل بكفاءة كما ينبغي، وقد يكون الشعور بضيق في التنفس أو الدوار.

إلى جانب أعراض النوبة القلبية الأخرى مثل ألم الصدر، علامة على نوبة قلبية، ويمكن أن يعاني كل من الرجال والنساء من هذه الأعراض، لكنها أكثر شيوعًا عند النساء مقارنة بالرجال.

- التجشؤ والحرقة وآلام في البطن

في بعض الحالات، قد يعاني الشخص أيضًا من مشاكل متعلقة بالمعدة في حالة الإصابة بنوبة قلبية خفيفة، ويُعد التجشؤ والحموضة وآلام البطن علامات شائعة لنوبة قلبية غالبًا ما تُشاهد عند النساء مقارنة بالرجال، لذا لا تتجاهل الأعراض المتعلقة بالمعدة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى لنوبة قلبية.