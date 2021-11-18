10 فوائد صحية يكتسبها الجسم عند تناول البيض.. لا تستغني عنها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، عن فوائد أكل البيض للإنسان، كونه يحتوي على عناصر غذائية هامة تؤثر على الصحة العامة للإنسان، موضحًا أن البيض له 10 فوائد هامة تعمل على وقايته من بعض الأمراض، وكذلك تحسين مستوى الصحة العامة له.

وأوضح «جلال» في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن البيض له فوائد عظيمة، أهمها تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والوقاية من السكة الدماغية، بالإضافة إلى تخسيس الوزن، مشيرًا إلى أن البيض يعد من أحد الأطعمة القليلة التي يجب تصنيفها على أنها «أطعمة خارقة»، فهي محملة بالعناصر الغذائية النادر تواجدها في النظام الغذائي الحديث.

البيض يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

وفيما يلي 10 فوائد صحية للبيض جرى تأكيدها في الدراسات البشرية:

1- مغذية بشكل لا يصدق، فالبيض من بين أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب.

تحتوي البيضة الكاملة على جميع العناصر الغذائية اللازمة لتحويل خلية واحدة إلى دجاجة صغيرة.

تحتوي بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على:

فيتامين أ: 6٪ من الاحتياجات اليومية.

حمض الفوليك: 5٪ من الاحتياجات اليومية.

فيتامين ب 5: 7٪ من الاحتياجات اليومية.

فيتامين ب 12: 9٪ من الاحتياجات اليومية.

فيتامين ب 2: 15٪ من الاحتياجات اليومية.

الفوسفور: 9٪ من الاحتياجات اليومية.

السيلينيوم: 22٪ من الاحتياجات اليومية.

البيض يحتوي على مادة الكولين

2- يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ولكن لا يؤثر سلبًا على نسبة الكوليسترول في الدم، تحتوي البيضة الواحدة على 212 ملجم كوليسترول، أي أكثر من نصف الكمية اليومية الموصي بها وهي 300 مجموعة.

3- ارتفاع محتواه من كوليسترول HDL، ويقصد به البروتين الدهني عالي الكثافة، وغالبًا ما يُعرف باسم الكوليسترول الجيد.

عادة ما يكون الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من HDL أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وغيرها من المشاكل الصحية.

4- تحتوي على مادة الكولين، وهي مادة مغذية مهمة لا يحصل عليها معظم الناس بما يكفي الكولين من العناصر الغذائية التي لا يعرف معظم الناس وجودها، ومع ذلك فهي مادة مهمة للغاية، وغالبًا ما تجمع مع فيتامينات ب.

5- ترتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إذ يعرف كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بشكل عام بالكوليسترول الضار.

ويرتبط وجود مستويات عالية من فحص الكوليسترول الضار LDL بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكن الكثير من الناس لا يدركون أن LDL ينقسم إلى أنواع فرعية بناءً على حجم الجزيئات، وهناك جزيئات LDL صغيرة وكثيفة وجزيئات LDL كبيرة.

6- تحتوي على لوتين Lutein و Zeaxanthin، مضادات الأكسدة التي لها فوائد كبيرة لصحة العين من عواقب الشيخوخة، وهناك العديد من العناصر الغذائية التي تساعد في مواجهة بعض العمليات التنكسية التي يمكن أن تؤثر على أعيننا، اثنان من هؤلاء يسمى لوتين وزياكسانثين، وهي من مضادات الأكسدة القوية التي تتراكم في شبكية العين.

تشير الدراسات إلى أن استهلاك كميات كافية من هذه العناصر الغذائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين والضمور البقعي، وهما اضطرابان شائعان للغاية في العين.

7- أوميجا-3 أو بيض المراعى، يخفض الدهون الثلاثية.

الفرق بين أصناف البيض المختلفة

يختلف البيض حسب تكوينها الغذائي اعتمادًا على كيفية تغذية الدجاج وتربيته، تميل بيض الدجاج الذي جرى تربيته في المراعي أو تغذيتها على أعلاف غنية بالأوميجا 3 إلى أن تكون أعلى بكثير في أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وتقلل أحماض أوميغا 3 الدهنية مستويات الدهون الثلاثية في الدم، وهي عامل خطر معروف لأمراض القلب.

وتشير الدراسات إلى أن تناول البيض الغني بأوميجا 3 هو وسيلة فعالة للغاية لخفض الدهون الثلاثية في الدم، وفي إحدى الدراسات، أدى تناول خمس بيضات مدعمة بالأوميجا 3 أسبوعيًا لمدة ثلاثة أسابيع إلى تقليل الدهون الثلاثية بنسبة 16-18%.

8- بروتين عالي الجودة، مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية.

9- تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لعقود عديدة.

10- سعرات حرارية أقل، مما يساعدك على إنقاص الوزن.

يسجل البيض درجة عالية على مقياس يسمى مؤشر الشبع، والذي يقيس قدرة الأطعمة على التسبب في الشعور بالامتلاء وتقليل تناول السعرات الحرارية في وقت لاحق، وفي إحدى الدراسات التي أجريت على 30 امرأة بدينة، أدى تناول البيض بدلاً من الخبز في وجبة الإفطار إلى زيادة الشعور بالامتلاء، وجعلهن يأكلن سعرات حرارية أقل تلقائيًا خلال الـ36 ساعة التالية.