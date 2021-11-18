البلوجر دينا الشوربجي تضع حلا لـ«اليوم اللي بيطير» بـ«نوت بوك وقلم».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الكثير من السيدات من سرعة انتهاء يومهن دون أن يفعلن شيئًا، خاصة بعد تبدل حياة معظمهن بعد الزواج، إذ تتغير أولوياتهن ويعتقدن أنهن أصبحن عاجزين عن توفير الوقت الكافي لتحقيق ما يرغبن به، فقد تتخلى بعضهن عن تحقيق ذاتها، نظرًا للمسؤلية الكبيرة التي تلقى عليها من منزل وزوج وأولاد، فقد تجد قليل منهن استطعن الموازنة بين نجاحهن في الحياة الزوجية، والجانب المهني أيضًا، وأخريات يقفن حائرات، وقد تصل حيرتهن حد فشلهن في الاتجاهين بسبب إهدار الوقت.

وفي هذا الصدد، قدمت البلوجر الشهيرة دينا الشوربجي روشتة الحفاظ على وقتها بواسطة فيديو نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بدأت في توضيح روتين عملها كأم، إذ تروي أنه في فترة لاحظت أن وقتها محدود ولا تملكه، إذ تجد نفسها داخل روتين ممل وهي حائرة دون أن تجدي شيئًا لنفسها، وحاولت ايجاد حلًا، إذ تفكر في تدوين كل ما تفعله منذ بداية اليوم حتى نهايته لتعرف كيف ينتهي بسرعة؟، وفي «نوت» صغيرة كتبت أعمالها خلال الـ24 ساعة، اكتشفت أنها تقضي بضع ساعات في عمل لانش بوكس الأطفال، ووقتًا طويلًا في الاستقرار على اختيار وجبة الغذاء.

جدول أسبوعي للأعمال المنزلية أثناء الدراسة

قررت «دينا» عمل جدول تدون به كل ما تريد فعله خلال الأسبوع، وكان مقسمًا إلى ما خططت لعمله من الوجبات، مواعيد تمارين الأولاد والمذاكرة، وساعة أو ساعتين دون مهام، وصفحة أخرى مدون بها الاعمال الخاصة التي تريد تحقيقها، وحرصت على وضعها في صفحة خاصة لتجنب تراكم المهام أمام عينها ما يشعرها بالتوتر أو تزاحم الأعمال، كما حرصت على وضع المهام بقدر الوقت المتاح منعًا لإهدار الوقت.

كيفية تنظيم الوقت وترتيب الأولوية

ولفتت «الشوربجي» إلى أن وضع الطعام بداخل الجدول وفر الكثير من الوقت، قائلة: «بجيب كل طلبات الأكل من أول الأسبوع، ببقى صاحية عارفة هعمل إيه، مش حيرانة»، مضيفة أن عمل خطة لتنظيم الطعام من أكثر الأمور التي ساهمت في تقليل الوقت المهدور.

ونصحت الأمهات بضرورة عمل جدول، قائلة: «إنك تشوفي الأسبوع ماشي إزاي مكتوب قدامك، هتحسي براحة وهدوء»، بالإضافة لدافع إيجابي للتخطيط بشكل أفضل، أما في حالة السيدات التي يصعب عليهن عمله، نصحتهن باصطحاب «نوت بوك» صغيرة وقلم في الشنطة، وعند تذكر شيء تدوينه مباشرة، ويمكن استخدام الأقلام الملونة «حمسي نفسك»، واختممت الفيديو بتوضيح الأثر الإيجابي للجدول على حياتها، قائلة: «وقتي المهدور قل جدًا، بقى متوفر أعمل مهام كتير، وبحقق نجاح أكبر».