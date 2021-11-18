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الامارات | طول مجساته 30 مترا.. تصوير أكبر قنديل بحر في العالم (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن طول مجساته 30 مترا.. تصوير أكبر قنديل بحر في العالم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام أخصائيون في محمية بحرية بمنطقة الشرق الأقصى الروسي، بتصوير مقطع فيديو أظهر أكبر قنديل بحر في العالم ينتمي إلى أسرة «سيانين» المشعرة.

 وحقق الفيديو انتشارا على نطاق عالمي نظرا للضخامة غير المعهودة لمثل هذا الحيوان، وأفاد بيان صادر عن المكتب الصحافي للمحمية:«لأول مرة سجل الفيديو في «محمية أرض النمر»، الفدرالية الروسية أكبر قنديل بحر في العالم يمكن أن يبلغ قطر قبته مترين وله مجسات قد يبلغ طولها 30 مترا».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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