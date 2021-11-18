جسمك يحتاج إلى هذه الأطعمة إذا كنت تشعر بالإرهاق دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

قلة التمرين وتناول الوجبات السريعة والجلوس على مكتبك لساعات يؤثر بشكل سلبي على صحتك.

لذا، نستعرض لكم أبرز الأطعمة الشائعة التي تحتاج إلى تناولها لتجنب الشعور بالإرهاق وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة، وفق ما أورد موقعا "healthline" و"greatist".

- الفواكه والخضروات الموسمية:

كلما كان طعامك طازجًا زادت العناصر الغذائية فيه، عكس الأطعمة المصنعة التي قد يتم تجريدها من العناصر الغذائية لفترة أطول، لذا فإن تناول الفواكه والخضروات في موسمها يعني أنها تنضج بشكل طبيعي.

- البروتينات الخالية من الدهون:

مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك توفر بروتينًا عالي الجودة، ولكنها تحتوي على دهون مشبعة أقل، بالإضافة إلى يمكن أن تضيف الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة للقلب.

- المكسرات والبذور:

المكسرات والبذور من أفضل الأطعمة للتغلب على التعب ومحاربة الإرهاق، وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

- الموز:

مليء بالبوتاسيوم والألياف والفيتامينات وكمية وفيرة من الكربوهيدرات التي توفر لك دفعة كبيرة من الطاقة الطبيعية.

- السبانخ:

واحدة من أكثر الخضروات الورقية التي تحارب الشعور بالإرهاق، وذلك لأنها غنية بالحديد الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وكمية وفيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين "B" و"C".

- بذور الشيا:

تعد مصدرًا ممتازًا للطاقة لفترات طويلة بفضل محتواها من الكربوهيدرات والدهون الصحية، وتوفر ملعقتين كبيرتين منها نحو 24 جرامًا من الكربوهيدرات و 4.8 جرامًا من أوميجا 3، والتي تعتبر صحية للقلب ومضادة للالتهابات.

- الشوفان:

يساعد استهلاكه في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة، هذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين.