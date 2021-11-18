زوجة ولي عهد بريطانيا بالحجاب وملابس محتشمة بـ الأزهر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وصل إلى الجامع الأزهر الشريف، الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك خلال زيارة ولي عهد بريطانيا وزوجته، الرسمية إلى القاهرة، والتي تستمر لمدة يومين.

وظهرت الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، خلال تواجدها بالجامع الأزهر إلى جانب الإمام الأكبر وهي ترتدي الحجاب وملابس محتشمة، حيث ارتدت بلوزة طويلة ذات أكمام باللون البينك، وبنطلون فضفاض باللون الأبيض.

ونسقت الأميرة كاميلا مع ملابسها حجابًا باللون الأبيض، كما ظهرت حافية القدمين.

أما الأمير تشارلز فظهر بإطلالة كلاسيكية رسمية، حيث ارتدى بدلة باللون الأوف وايت ونسقها مع قميص أبيض ورابطة عنق منقوشة، كما ارتدى جوربين باللون البني، ونظارة شمسية.

ووصل صباح اليوم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، والتي تأتي بمناسبة استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخي 26، وترشيح مصر لاستلام رئاسة قمة العمل المناخي 27 في سنة 2022.