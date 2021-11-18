فوائد لا تعرفها عن البامية.. منها ضبط السكر في الدم ومحاربة السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

البامية من المأكولات المصرية التي يحبها الجميع ولا يختلف أحد على مذاقها، لكن قليلون يعرفون قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية، والتي منها أنها تخفض نسبة السكر في الدم.

وغير ذلك من الفوائد العديدة التي نوردها لكم على النحو التالي، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

1- غنية بالعناصر الغذائية:

البامية غنية بالعديد من العناصر الغذائية وخاصة نسبة عالية من فيتاميني C وK، فهي فريدة من نوعها، لأنها توفر البروتين، وهو عنصر غذائي تفتقر إليه العديد من الفواكه والخضروات الأخرى.

2- تحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة:

غنية أيضا بمضادات الأكسدة، والتي تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وتمنع الالتهابات، كما أنها تحتوي على مادة البوليفينول المساهمة في صحة القلب والدماغ.

3- تقليل الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية:

تشير الأبحاث إلى أن البامية ترتبط بالكوليسترول في أمعائك وتخفض مستوياته في الدم، كما أنها غني بمادة البوليفينول التي تحارب الالتهابات الضارة وتحمي قلبك، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق منع تجلط الدم، وتقليل أضرار الجذور الحرة، وتفيد مضادات الأكسدة الموجودة فيها عقلك أيضًا عن طريق تقليل التهاب الدماغ.

4- تحارب مرض للسرطان:

تحتوي البامية على بروتين يسمى الليكتين، والذي تتم دراسته لدوره في الوقاية من السرطان وعلاجه، وبها مضادات الأكسدة، التي تساعد جسمك على محاربة الجزيئات التي تسمى الجذور الحرة، والتي تلحق الضرر بالخلايا، وقد تؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

5- تخفض نسبة السكر في الدم:

أظهرت دراسات مختلفة أن البامية تساعد في التحكم في مستويات السكر بالدم، ويعتقد الباحثون أنها تعمل على منع امتصاص السكر أثناء الهضم، وترفع الأنسولين بنسبة كبيرة.

6- مفيد للحوامل:

يساعد تناول البامية النساء الحوامل في تلبية احتياجاتهن اليومية من حمض الفوليك، وهو حمض مهم للوقاية من عيوب اﻷنبوب العصبي، والذي يمكن أن يؤثر على الدماغ والعمود الفقري عند نمو الأجنة، مما يعرضهم لخطر اﻹجهاد.