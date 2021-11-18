منها انتفاخ العين.. علامات على وجهك تكشف نقص الفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر بالبقاء بصحة جيدة، فإن تناول الأطعمة المغذية والغنية بالفيتامينات أمر مهم، سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو كنت ملزمًا باتباع نظام غذائي مقيد بسبب حالة صحية، يجب عليك التأكد من العثور على بدائل غذائية صحية للحفاظ على جسمك في جميع الأوقات.

يمكن لأي نوع من أنواع نقص الفيتامينات أن يكون ضارًا لجسمك، ما يحرمك من القدرة على أداء الأنشطة المختلفة، بالنظر إلى أن الفيتامينات ضرورية لنمو أجسامنا، فإن أي شخص يعاني من نقص فيها قد تظهر عليه أعراض محددة، وقد يُظهر بعض التغييرات ليس فقط داخليًا ولكن أيضًا على وجهه، فيما يلي بعض علامات نقص الفيتامينات التي يجب الانتباه إليها على وجهك وفقا لموقع timesofindia.

حب الشباب وجفاف الجلد

يكون حب الشباب والجلد الجاف نتيجة لتغيرات هرمونية مختلفة، أو نتيجة لتراكم الجراثيم، أيضا إذا كنت تعاني من نقص في فيتامينات معينة، فقد تكون التغيرات التي تطرأ على جلدك علامة تنبيه.

يمكن أن تؤدي المستويات غير الكافية من فيتامين (أ) و (E) إلى تكوين حب الشباب على وجهك، في حين أن المستويات المنخفضة من نقص فيتامين ب 12 تجعل بشرتك تبدو أكثر شحوبًا من أي وقت مضى، ولتأكيد تشخيصك، ابحث عن علامات الإرهاق الشديد وتغيرات الحالة المزاجية وغير ذلك.

انتفاخ عينيك

قد تسبب الحساسية انتفاخ عينيك، ولكن إذا تكرر حدوثها في كل مرة تستيقظ فيها في الصباح، فقد تكون علامة على انخفاض مستويات اليود في الجسم.

وربطت الدراسات بين نقص اليود وأمراض الغدة الدرقية، والتي يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى التعب وزيادة الوزن غير المبررة وانتفاخ العينين.

نزيف اللثة

يمكن أن يسبب نقص فيتامين سي الكثير من الضرر للجسم وصحتنا، واحدة من العلامات التي يجب الانتباه لها هي نزيف اللثة، والمعروف أيضًا باسم "الاسقربوط".

وقد تشمل الأعراض الأخرى كدمات ونزيف وآلام في المفاصل والعضلات، ومع ذلك، من أجل زيادة مستويات فيتامين سي في الجسم، تناول الكثير من الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت.

شفاه شاحبة

قد يكون شحوب الشفاه وتغير لونها علامة على العديد من الأمراض الكامنة، ومع ذلك، غالبًا ما يكون أحد أكثر أعراض فقر الدم شيوعًا، وهي حالة تحدث من انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء في الجسم.

انخفاض مستويات الحديد في الجسم هو ما يسبب نقص عدد كرات الدم الحمراء، مما يجعل من الصعب نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى تغير لون الجلد والشفتين، بصرف النظر عن ذلك، قد يؤدي نقص الحديد أيضًا إلى إضعاف جهاز المناعة.

الشعر التالف والجاف

إذا كان شعرك جافًا أو تالفًا، فقد تفتقر إلى البيوتين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 7 في جسمك.

والبيوتين من العناصر الغذائية التي تساعد في الحفاظ على تغذية شعرك، وبالتالي، فإن انخفاض مستويات البيوتين يؤدي إلى جفاف الشعر والقشرة.

وبخلاف ذلك، قد يؤدي أيضًا إلى تقصف الأظافر وترقق الشعر، لذلك، تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين B7 بما في ذلك اللحوم الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والبقوليات والأسماك.